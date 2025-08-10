خبرگزاری کار ایران
پدری: جدایی مسی از بارسلونا برایم باورکردنی نبود

پدری، ستاره تیم ملی اسپانیا، فاش کرد که در تابستان ۲۰۲۱ نمی‌توانست خبر جدایی لیونل مسی از بارسلونا را بپذیرد و گفت بازی کنار این اسطوره، تجربه‌ای بی‌نظیر و فراموش‌نشدنی بوده است.

به گزارش ایلنا، پدری، هافبک خلاق بارسلونا، در گفت‌وگو با مجله فرانس فوتبال گفت که خبر جدایی لیونل مسی از بارسلونا برایش شوک بزرگی بوده است.

او که تنها یک سال از حضورش در نوکمپ گذشته بود، در آن زمان در المپیک حضور داشت و باور این اتفاق برایش سخت بود: «وقتی مسی رفت، برایم باورکردنی نبود. در المپیک بودم و شنیدن خبرش واقعاً سخت بود.»

پدری در ادامه از تجربه بازی کنار اسطوره آرژانتینی  گفت:«همیشه توپ را به مسی می‌دادم، چون واضح بود که او از من بهتر است. در تمرینات شگفت‌انگیز بود و ما خوش‌شانس بودیم که او را از نزدیک می‌دیدیم.»

مسی پس از جدایی، به پاری‌سن‌ژرمن پیوست و اکنون در لیگ آمریکا برای اینتر میامی بازی می‌کند. گفته می‌شود احتمال دارد او برای یک دیدار دوستانه و در مراسم بازگشایی نوکمپ، که پس از بازسازی ۱.۵ میلیارد یورویی آماده خواهد شد، دوباره پیراهن بارسلونا را به تن کند.

