توصیه هری کین به ستاره جدید تاتنهام

به گزارش ایلنا، هری کین، بهترین گلزن تاریخ تاتنهام که پس از جدایی از این تیم به بایرن مونیخ پیوست، در بازگشت به رویارویی با اسپرز، درباره خرید جدید آن‌ها یعنی ماتیاس تل صحبت کرد.

این مهاجم ۱۹ ساله فرانسوی که ابتدا زمستان گذشته به‌صورت قرضی از بایرن به تاتنهام آمد و سپس قراردادش دائمی شد، به گفته کین «پتانسیل بالایی دارد و چه به‌عنوان وینگر چپ و چه مهاجم، می‌تواند خطرساز باشد، گل بزند و در نبردهای تک‌به‌تک موفق عمل کند».

کین با تأکید بر اینکه نمی‌خواهد فشار زیادی بر تل وارد شود، افزود:«او هنوز جوان است و باید پیشرفت کند، اما سخت‌کوشی‌اش ستودنی است. فقط می‌خواهم از بازی‌اش لذت ببرد و با اعتمادبه‌نفس در لیگ برتر بدرخشد».

ستاره بایرن در ادامه به تجربه زندگی در آلمان اشاره کرد:«زندگی خوب است. این تجربه‌ای فوق‌العاده برای من و خانواده‌ام بوده و از روزهای حضورم در تاتنهام و حمایتی که از هواداران گرفتم، قدردانم».

در حالیکه تل به‌دنبال تاثیرگذاری سریع در ترکیب اسپرز برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان است، کین خود را آماده فصلی دیگر با بایرن مونیخ و تلاش برای کسب جام‌های بیشتر می‌کند.

