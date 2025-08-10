خبرگزاری کار ایران
تایید یک خبر عجیب

کشف فعالیت غیرقانونی رمز ارز در مجموعه ورزشی!

کشف فعالیت غیرقانونی رمز ارز در مجموعه ورزشی!
اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان کشف تعدادی دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) در مجموعه ورزشی شهید قربانی اهواز را تایید کرد.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که این روزها بحران برق در کشور باعث شده تا برخورد جدی ای با فعالیت غیر قانونی دستگاه‌های رمز ارز صورت بگیرد، خبری در خصوص کشف تعدادی از این نوع دستگاهها در یک مجموعه ورزشی متعلق به هیات دوچرخه سواری خوزستان در اهواز منتشر شد که مورد تایید اداره کل ورزش و جوانان هم قرار گرفته است.

در متن بیانیه ای که در این خصوص از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان منتشر شده، آمده است: 

"پیرو خبر منتشره در فضای مجازی در خصوص کشف فعالیت غیر قانونی دستگاه‌های رمز ارز (ماینر) در مجموعه شهید قربانی اهواز (۱۶ هکتاری)، به استحضار می‌رساند طی بررسی‌های به عمل آمده و با همکاری ریاست محترم هیات دوچرخه سواری استان خوزستان، فعالیت تعدادی دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال مشاهده و توسط حراست اداره کل پیگیری، کشف و ملزومات آن ضبط گردید و به دستگاه‌های ذیربط گزارش شد.

شایان ذکر است کشف، گزارش و پیگیری تمام فعالیت غیر قانونی مذکور توسط اداره کل صورت گرفت و محدوده مورد تخلف جهت اقدامات قانونی و پیگیری دستگاهای ذیربط پلمب گردید و فعالیت مجموعه به صورت عادی جهت خدمت رسانی به مردم ادامه دارد.

از اشخاص حقیقی و حقوقی، هیات‌های ورزشی و جامعه ورزش خوزستان که از امکان ورزشی بهره‌برداری می‌کنند تقاضا داریم ضمن نظارت بر مجموعه های تحت قرارداد، چنانکه مورد مشابه این چنین تخلفاتی را مشاهده نمودند، در اسرع وقت گزارشات لازم را جهت پیگیری و اقدامات قانونی به حراست اداره کل ورزش و جوانان اعلام نمایند."

انتهای پیام/
