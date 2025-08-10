تجمع اعتراضی هواداران پرسپولیس علیه درویش

به گزارش ایلنا، هواداران پرسپولیس که از روز گذشته برای برگزاری تجمع در مقابل ساختمان باشگاه برنامه‌ریزی کرده بودند، امروز با شعارهای خود علیه رضا درویش، صدای خود را به تصمیم‌گیران مستقل در باشگاه رساندند.

این در حالی است که تعداد هواداران حاضر در تجمع حدود صد نفر بود اما آنها با شور و حال خاصی علی رغم گرمای هوا، علیه مدیران این باشگاه شعار سر دادند.

هواداران پرسپولیس از وضعیت نقل و انتقالات این تیم ناراضی هستند و همچنین اعتقاد دارند که پرسپولیس در جذب بازیکن ضعیف عمل کرده است.

محمد انصاری، معاون باشگاه در جمع هوادارن حضور پیدا کرد و با آنها مشغول صحبت شد.

