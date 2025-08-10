خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع اعتراضی هواداران پرسپولیس علیه درویش

تجمع اعتراضی هواداران پرسپولیس علیه درویش
کد خبر : 1672057
لینک کوتاه کپی شد.

هواداران پرسپولیس در اعتراض به روند نقل و انتقالات باشگاه تجمع اعتراضی را ترتیب دادند.

به گزارش ایلنا، هواداران پرسپولیس که از روز گذشته برای برگزاری تجمع در مقابل ساختمان باشگاه برنامه‌ریزی کرده بودند، امروز با شعارهای خود علیه رضا درویش، صدای خود را به تصمیم‌گیران مستقل در باشگاه رساندند. 

این در حالی است که تعداد هواداران حاضر در تجمع   حدود صد نفر بود اما آنها با شور و حال خاصی علی رغم گرمای هوا، علیه مدیران این باشگاه شعار سر دادند.

هواداران پرسپولیس از وضعیت نقل و انتقالات این تیم ناراضی هستند و همچنین اعتقاد دارند که پرسپولیس در جذب بازیکن ضعیف عمل کرده است.

محمد انصاری، معاون باشگاه در جمع هوادارن حضور پیدا کرد و با آنها مشغول صحبت شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور