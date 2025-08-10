خبرگزاری کار ایران
میلان به دنبال جذب مهاجم منچستریونایتد

میلان به دنبال جذب مهاجم منچستریونایتد
باشگاه میلان برای جذب راسموس هویلوند به صورت قرضی با منچستریونایتد وارد مذاکره شده، اما مخالفت اولیه این مهاجم دانمارکی و تمایل او به ماندن در الدترافورد مانع اصلی این انتقال است.

به گزارش ایلنا، فابریزیو رومانو خبر داد که میلان از طریق واسطه‌ها با منچستریونایتد در حال مذاکره بر سر انتقال قرضی هویلوند است. پیشنهاد این باشگاه شامل پرداخت ۶ میلیون یورو به عنوان هزینه قرض، گزینه خرید ۴۵ میلیون یورویی و پوشش کامل دستمزد هفتگی حدود ۱۱۰ هزار پوندی اوست. میلان امیدوار است با بازگرداندن این مهاجم به سری‌آ و خاطرات موفقش در آتالانتا، رضایت او را جلب کند.

با این حال، هویلوند تأکید کرده قصد دارد برای جایگاه خود در یونایتد بجنگد.  خریدهای تابستانی شامل بنجامین ششکو و ماتئوس کنیا و برایان امبومو، فرصت بازی را برای او کمتر کرده است. حضور گزینه‌هایی چون یوشوا زیرکزی نیز رقابت را سخت‌تر کرده است.

روبن آموریم در بازی دوستانه اخیر برابر فیورنتینا حتی یک دقیقه هم به هویلوند فرصت نداد و به جای او از میسون مانت در نقش شماره 9 کاذب استفاده کرد و از عملکردش تمجید کرد.

با وجود این شرایط، میلان مذاکرات را ادامه خواهد داد و یونایتد نیز وضعیت را زیر نظر دارد، چرا که این انتقال می‌تواند منابع مالی لازم برای تقویت سایر خطوط تیم را آزاد کند.

