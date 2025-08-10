آرتتا: هنوز به دنبال گزینههای جدید هستیم
هزینه ۱۹۰ میلیون پوندی آرسنال در نقل و انتقالات تابستانی
میکل آرتتا با وجود هزینه سنگین آرسنال در بازار تابستانی، تأکید کرد که پیش از پایان مهلت نقلوانتقالات همچنان به دنبال جذب بازیکنان جدید و احتمالاً خروج چند نفر از ترکیب فعلی است.
به گزارش ایلنا، آرسنال در تابستان امسال با صرف ۱۹۰ میلیون پوند (۲۵۶ میلیون دلار) ترکیب خود را تقویت کرده تا برای قهرمانی لیگ برتر در فصل ۲۶-۲۰۲۵ آماده شود. ویکتور گیوکرش، نونی مادوئکه، مارتین زوبیمندی، کریستین نورگارد، کریستیان موسکرا و کپا آریسابالاگا خریدهای جدید توپچیها هستند که پس از عملکرد فعال رقبایی مانند لیورپول، منچسترسیتی و منچستریونایتد به خدمت گرفته شدند.
میکل آرتتا پس از پیروزی ۳ بر صفر مقابل اتلتیک بیلبائو در جام امارات گفت:«ببینیم در چند هفته آینده چه اتفاقی میافتد. ما فعالانه به دنبال گزینهها هستیم و احتمال دارد چند بازیکن هم جدا شوند. باید آماده هر سناریویی باشیم.»
گیوکرش که با ۶۴ میلیون پوند از اسپورتینگ جذب شده، در همین دیدار اولین گل خود را برای آرسنال به ثمر رساند. آرتتا درباره او گفت:«این ذات اوست؛ حرکات، زمانبندی، پیشبینی فضا و محل فرود توپ، همه غریزه اوست. به همین دلیل در سالهای اخیر این اندازه گل زده و این اتفاق تصادفی نیست. او مدافعان را تحت فشار میگذارد و در موقعیت یکبهیک میتواند شما را نابود کند. همین باعث میشود برای دیگر بازیکنان ما فضا ایجاد شود.»
آرسنال یک هفته دیگر فرصت دارد تا بازیکنان تازهوارد را با برنامههای تاکتیکی وفق دهد و پیش از آغاز فصل برابر منچستریونایتد در ۱۷ اوت، برای شکار جام آماده شود.