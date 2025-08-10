خبرگزاری کار ایران
آموریم: به این ستاره بیش از حد فشار وارد نکنید

آموریم: به این ستاره بیش از حد فشار وارد نکنید
روبن آموریم، سرمربی منچستر یونایتد، در مورد جذب بنجامین ششکو صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، درباره جذب بنجامین ششکو که از لایپزیش با قراردادی به ارزش ۸۵ میلیون یورو به اولدترافورد آمده، صحبت کرد. آموریم به رسانه‌های منچستریونایتد گفت: «ششکو ویژگی‌هایی که نیاز داشتیم را دارد.او بازیکنی است که با توجه به داده‌هایی که در اختیار داریم، باید مراقب باشیم بیش از حد تحت فشار قرار نگیرد، نه اینکه او را به کار بیشتر وادار کنیم. این نکته هم اهمیت زیادی دارد.» او بر ویژگی‌های این مهاجم بین‌المللی اسلوونیایی تأکید کرد. 

مربی پرتغالی افزود: «ششکو جوان است، در نبردهای هوایی قدرتمند است، در فضاهای باز تحرک بالایی دارد و با توپ بسیار ماهر است. به نظرم پتانسیل فوق‌العاده‌ای دارد و هنوز می‌تواند بسیار پیشرفت کند. مطمئنم در اینجا احساس راحتی خواهد کرد. او شخصیت ایده‌آلی برای هماهنگی با این تیم دارد.» ششکو در بدو ورود به اولدترافورد با استقبال گرم هواداران منچستریونایتد روبه‌رو شد. این مهاجم از زمان انتقال به آلمان در سال ۲۰۲۳ از سالزبورگ، در ۸۷ بازی ۳۹ گل زده و ۸ پاس گل ثبت کرده است. او در فصل گذشته ۲۱ گل برای لایپزیش به  ثمر رساند.

