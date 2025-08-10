مهدی پاشازاده:
ساپینتو باید از حواشی دور بماند تا استقلال موفق شود
مهدی پاشازاده، پیشکسوت استقلال، با تحلیل شرایط فعلی این تیم، از سیاستهای نقل و انتقالاتی و نبود ساختار درست مدیریتی انتقاد کرد و تأکید داشت که آبیها باید با تمرکز و برنامهریزی به فصل جدید برگردند.
به گزارش ایلنا، مهدی پاشازاده در بررسی فعالیتهای نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال گفت:«در چند روز گذشته اقدامات باشگاه در جذب بازیکنان جدید مطلوب بود و باشگاه توانست بازیکنان خوبی را جذب کند. یکی از این بازیکنان دروازهبان اسپانیایی آبیهاست که به نظر میرسد گلر خوبی باشد. علاوه بر این جذب سحرخیزان هم یکی از اقدامات مثبت باشگاه بود. سحرخیزان خیلی خوب است و میتواند به تیم کمک کند. در هفتههای قبل شرایط برای استقلال این گونه ایدهآل نبود، آنها توانستند از آن وضعیت خارج شوند.»
از پاشازاده درباره آینده استقلال سؤال کردیم که او شفاف این پاسخ را داد: «راستش را بخواهید، الان نمیتوان با قطعیت درباره آینده استقلال اظهارنظر کرد. هنوز هیچچیز مشخص نیست و حتی اگر قراردادهایی هم نهایی شوند، باز هم نمیشود گفت اتفاقات خوبی خواهد افتاد یا برعکس. باید منتظر شروع بازیها باشیم تا بهتر بتوان قضاوت کرد. استقلال از زمان عقبتر است و این تیم باید با تلاش بیشتر بازیکنان از نظر آمادگی بدنی، خود را برساند.»
او چنین نظری در خصوص شرایط فعلی استقلال دارد: «شرایط فعلی قدری مبهم است و کار تیم برای فصل پیش رو بسیار سخت است. از یک سو استقلال بهدلیل حضور در جام حذفی، کمی از برنامه عقب افتاد، درحالیکه سایر تیمها زودتر وارد بازار نقل و انتقالات شدند. از سوی دیگر، تیمی که بدون سرمربی وارد این مقطع میشود، قطعاً کار سختتری برای هماهنگی و جذب بازیکن خواهد داشت.»
پاشازاده در خصوص حضور ساپینتو در استقلال افزود: «ساپینتو سابقه حضور در استقلال را دارد و میتواند از این سابقه استفاده کند. ساپینتو در نخستین ورود خود به فوتبال ایران ابزار خوبی برای قهرمانی داشت که نتوانست از این ابزار به درستی استفاده کند. یکی از ایرادهایی که میتوانم بگیرم این است که تیم در زمان مربیگری ساپینتو فراز و نشیبهای زیادی داشت. علاوه بر این ساپینتو حواشی زیادی دارد که باید برای موفقیت استقلال در فصل جاری این حاشیهها مدیریت شود و در واقع دیگر شاهد حواشی او نباشیم.»
این پیشکسوت استقلال با انتقاد از سیاستهای نقل و انتقالاتی باشگاه و ریخت و پاشهای زیاد تیم گفت: «البته این موضوع مربوط به مدیریت باشگاه است اما استقلال برای جذب زارع میخواست کلی هزینه کند که آخر هم نتوانست. اگر دید درستی وجود داشت، استقلال زمانی که این بازیکن در تیمهای پایه خودش بازی میکرد میتوانست او را قرضی به تیمهای دیگر بفرستد تا وقتی ستاره شد، مجبور نباشد برای جذب او مبلغ زیادی هزینه کند. این یک حلقه گمشده در فوتبال ماست.»
او در ادامه با انتقاد از برداشت نادرست از مفهوم «مدیر فنی و ورزشی» در فوتبال ایران، بیان داشت: «ما در فوتبال ایران مفهوم «مدیر ورزشی» را به اشتباه ترجمه کردیم. نزدیک به ۱۵ سال است که در ساختار فوتبال ما چیزی بهعنوان مدیر فنی یا مدیر ورزشی وجود ندارد، چرا که در تعریف درست، سرمربی باید زیر نظر مدیرفنی کار کند، درحالی که در ایران چنین چیزی عملاً اجرا نمیشود. مدیر ورزشی کسی است که مسئول تصمیمگیریهای کلان مدیریتی در بخش فنی باشگاه است. او باید نگاه فوتبالی داشته باشد و از جنس فوتبال باشد. اگر مدیر ورزشی واقعی داشتیم، شاید مثلاً در باشگاه استقلال، بسیاری از این مشکلات به وجود نمیآمد.»