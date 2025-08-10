باشگاههای سعودی برای دو بازیکن رئال مادرید نقشه میکشند
سبایوس و آلابا دو مهره مورد نظر تیمهای متمول عربستانی هستند.
به گزارش ایلنا، گزارشها از علاقه باشگاههای سعودی به دو بازیکن رئال مادرید، سبایوس و آلابا، حکایت دارد. این علاقه در چهارچوب استراتژی سعودیها برای جذب ستارههای مطرح اروپایی با پیشنهادات مالی جذاب دنبال میشود.
مذاکرات اولیه با نمایندگان بازیکنان آغاز شده، اما هیچ پیشنهاد رسمی هنوز ارائه نشده است. سعودیها بهدنبال تقویت تیمهای خود با بازیکنان باتجربه هستند، اما آلابا بهدلیل مصدومیتهای اخیر و تعهدش به رئال مادرید، گزینهای با احتمال کمتر برای انتقال است.
باشگاه رئال مادرید واکنشی نشان نداده، اما منابع نزدیک به باشگاه تأکید دارند که فروش سبایوس ممکن است در نظر گرفته شود، در حالی که آلابا تحت فشار کمتری برای خروج است. او در مصاحبهای اخیر با رسانههای اتریشی اعلام کرده که قصد دارد فصل آینده در مادرید بماند و با بازگشت از مصدومیت، جایگاه خود را بازسازی کند.