خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باشگاه‌های سعودی برای دو بازیکن رئال مادرید نقشه می‌کشند

باشگاه‌های سعودی برای دو بازیکن رئال مادرید نقشه می‌کشند
کد خبر : 1671950
لینک کوتاه کپی شد.

سبایوس و آلابا دو مهره مورد نظر تیم‌های متمول عربستانی هستند.

به گزارش ایلنا، گزارش‌ها از علاقه باشگاه‌های سعودی به دو بازیکن رئال مادرید، سبایوس و آلابا، حکایت دارد. این علاقه در چهارچوب استراتژی سعودی‌ها برای جذب ستاره‌های مطرح اروپایی با پیشنهادات مالی جذاب دنبال می‌شود.

مذاکرات اولیه با نمایندگان بازیکنان آغاز شده، اما هیچ پیشنهاد رسمی هنوز ارائه نشده است. سعودی‌ها به‌دنبال تقویت تیم‌های خود با بازیکنان باتجربه هستند، اما آلابا به‌دلیل مصدومیت‌های اخیر و تعهدش به رئال مادرید، گزینه‌ای با ‌احتمال کمتر برای انتقال است.

باشگاه رئال مادرید واکنشی نشان نداده، اما منابع نزدیک به باشگاه تأکید دارند که فروش سبایوس ممکن است در نظر گرفته شود، در حالی که آلابا تحت فشار کمتری برای خروج است. او در مصاحبه‌ای اخیر با رسانه‌های اتریشی اعلام کرده که قصد دارد فصل آینده در مادرید بماند و با بازگشت از مصدومیت، جایگاه خود را بازسازی کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور