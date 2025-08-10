فصل پرتنش وینیسیوس در رئال
وینیسیوس جونیور پس از فصل درخشان گذشته، امسال با افت عملکرد، مذاکرات دشوار تمدید قرارداد و فشار برای حفظ جایگاهش در ترکیب رئال مادرید روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، که فصل 2024-2023 را با درخشش فوقالعاده و کسب لیگ قهرمانان و لالیگا به پایان رساند، اکنون پس از یک سال با چالشهای جدی روبهرو شده است. در آن فصل موفق، وینیسیوس با ثبت ۳۵مشارکت گل در ۳۹بازی، بهعنوان یکی از بهترین بازیکنان تیم و حتی کاندیدای جدی توپ طلا شناخته میشد. هواداران و باشگاه هم به او اعتماد کامل داشتند و هیچ پیشنهادی برای فروش او به عربستان را جدی نگرفتند.
اما فصل 2025-2024 برای این بازیکن ۲۵ساله بسیار سخت گذشت. فشار ناشی از عدم کسب توپ طلا و مشکلات در روند تمدید قرارداد، باعث افت عملکرد و نارضایتی هواداران شد؛ بهطوری که چندین بار با سوتهای اعتراضی در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مواجه شد. در این میان، اختلافات مالی در مذاکرات تمدید قرارداد مهمترین عامل این تنشها بود. وینیسیوس که اکنون سالانه حدود ۱۷میلیون یورو دریافت میکند، درخواست دستمزد تاریخی در حدود ۳۰میلیون یورو بههمراه پاداش تمدید قرارداد داشت، رقمی که بسیار بالاتر از سقف حقوق تقریبی باشگاه بود و باعث توقف مذاکرات شد.
در حالی که رسانهها در ماههای گذشته بارها از توافق قریبالوقوع خبر داده بودند، هیچ قرارداد جدیدی اعلام یا نهایی نشده است. رئال مادرید نسبت به افزایش چشمگیر دستمزد و ورود به مسیر پاداشهای تمدید بسیار محتاط است و خواستار بازگشت وینیسیوس به بهترین سطح بازیاش است. با تغییر سرمربی به ژابی آلونسو، وینیسیوس جونیور با شرایط جدیدی روبهرو شد. آلونسو که میخواهد روحیه و انگیزه تیم را تازه کند، ابتدا برنامه داشت او را در نیمهنهایی جام جهانی باشگاهها مقابل پاریسنژرمن نیمکتنشین کند. اما آسیبدیدگی ترنت الکساندر آرنولد این فرصت را به وینیسیوس داد تا به میدان برود، اگرچه این تغییر موقعیت بازی برای او ناراحتکننده بود، چرا که همیشه در سمت چپ بازی میکرد.
آلونسو و کادرش امید دارند که وینیسیوس و امباپه بتوانند هر دو در ترکیب اصلی حضور داشته باشند و با انعطاف تاکتیکی مناسب از تواناییهای هر دو استفاده کنند اما هشدار دادهاند که اگر وینیسیوس به شرایط فعلی ادامه دهد، ممکن است دیگر جایگاه غیرقابل جایگزینی در تیم نداشته باشد.
در مجموع وینیسیوس جونیور درحال تجربه یکی از پیچیدهترین فصلهای حرفهایاش است؛ فصلی که نیازمند بازگشت به فرم ایدهآل و حل اختلافات مالی و حرفهای است. این بازیکن جنجالی و البته ستاره حالا در نقطه عطفی قرار دارد که میتواند یا به قلههای بزرگتر برسد یا با افت کیفیت مواجه شود. رئال مادرید و هوادارانش امیدوارند این ستاره برزیلی بار دیگر به درخشش همیشگی بازگردد و نقش کلیدی خود را در موفقیتهای آینده تیم ایفا کند.