نبرد غولها در ومبلی؛ لیورپول به دنبال شروع قدرتمندانه با ستارگان جدید
فصل جدید فوتبال انگلیس امروز با جدال لیورپول و کریستال پالاس در سوپرجام انگلیس آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، فصل 2026-2025 فوتبال انگلیس امروز و با برگزاری دیدار سوپرجام این کشور بین قهرمان لیگ برتر یعنی لیورپول و قهرمان جام حذفی یعنی کریستال پالاس در ورزشگاه ومبلی برگزار میشود. جایی که لیورپول در روزهای داغ شدن شایعات پیرامون جذب الکساندر ایساک، سخت به دنبال کسب یک عنوان قهرمانی در اولین بازی رسمی پس از درگذشت دیوگو ژوتا و جذب ستارگانی چون ویرتز و اکیتیکه در پنجره نقل و انتقالات است و کریستال پالاس، میخواهد خاطره خوش پیروزی مقابل سیتی در ومبلی در روز قهرمانی جام حذفی را تکرار کند.
فرقی نمیکند که سوپرجام را یک رقابت معتبر در نظر بگیریم یا یک دیدار تدارکاتی باکیفیت؛ در نهایت کسب یک جام در ابتدای فصل، میتواند بار روانی مثبتی برای تیم قهرمان در این مسابقه ایجاد کند. بویژه برای تیمهایی که پس از یک فصل موفق، سودای تبدیل شدن به برندگان سریالی را در سر دارند.
رونمایی رسمی از ویرتز، اکیتیکه، فریمپونگ و کرکژ در ومبلی، توجهات را نسبت به نسخه جدید تیم آرنه اسلوت پس از بیستمین قهرمانی در لیگ جلب خواهد کرد. لیورپول که چهارمین سوپرجام خود در هفت سال اخیر را تجربه میکند، پس از شکست مقابل سیتی در سال ۲۰۱۹ و آرسنال در سال ۲۰۲۰، شانس خود برای دومین قهرمانی در سالهای اخیر پس از پیروزی مقابل سیتی در سوپرجام ۲۰۲۲ رو جستوجو میکند. کانر بردلی و جو گومز تنها غایبان لیورپول در این مسابقه هستند و اخراج رایان خرافنبرخ در آخرین بازی فصل گذشته لیگ برتر، تنها برای مسابقات لیگ کارایی دارد و او هفته اول لیگ برتر و دیدار با بورنموث در روز افتتاحیه مسابقات را از دست خواهد داد.
در سمت مقابل کریستال پالاس که پس از سالها با معجزه الیور گلاسنر آلمانی و درخشش دین هندرسون در دیدار پایانی جام حذفی مقابل سیتی به قهرمانی رسید، با ترکیبی مشابه فصل گذشته پا به این دیدار میگذارد. با وجود علاقه بالای لیورپول به جذب مارک گوئهی از خط دفاع پالاس و پیشنهادهای آرسنال برای جذب ابرچی ازه، پالاس تاکنون موفق شده این دو بازیکن را در ترکیب تیم خود حفظ کند. بورنا سوسا بازیکن خط میانی آژاکس و والتر بنیتز دروازهبان فصل گذشته آیندهوون، دو خرید پالاس در این پنجره بودهاند اما تاکنون این تیم خروجی چندان مشهوری نداشته است. پالاس در این مسابقه، اولین حضور در سوپرجام را تجربه میکند در حالی که چهار تیم قبلی تازه وارد در سوپرجام، در پیروزی و کسب عنوان قهرمانی ناکام بودهاند. ادی انکتیا تنها غایب پالاس بهدلیل مصدومیت محسوب میشود.
نکته امیدوارکننده برای پالاس، عملکرد فوقالعاده تیمهای قهرمان جام حذفی در رقابتهای گذشته سوپرجام است؛ در ۷دوره از ۹دوره قبلی سوپرجام که این دیدار بین قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی برگزار شده، تیم قهرمان جام حذفی برنده سوپرجام بوده است؛ با این حال در سوپرجام فصل گذشته، این سیتی بود که بهعنوان قهرمان لیگ، منچستریونایتد فاتح جام حذفی را شکست داد. ضمن اینکه این برای اولین بار از سال ۱۹۸۹ است که دو تیم حاضر در سوپرجام، آخرین تقابل لیگ را مقابل یکدیگر برگزار کردهاند که آن مسابقه بین دو تیم با تساوی یکبریک در روز جشن قهرمانی لیورپول همراه شد. قرمزها که فینال جام اتحادیه را مقابل نیوکاسل در ومبلی واگذار کردهاند، هیچگاه طی یک سال تقویمی در دو مسابقه به میزبانی ومبلی بازنده نبودهاند و میخواهند این رکورد را تداوم ببخشند. این در حالیست که کریستال پالاس نیز آمار بسیار خوبی در ورزشگاه ومبلی دارد و از شش بازی قبلی خود در این ورزشگاه، به چهار پیروزی رسیده است.