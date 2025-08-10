منچسترسیتی 3-0 پالرمو؛ پیروزی تیم پپ در آخرین بازی تدارکاتی تابستان

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی که شنبه آینده باید فصل جدید ‌را با بازی مقابل وولوز آغاز کند امروز آخرین بازی دوستانه تابستانی ‌خود را در سیسیل مقابل پالرمو برگزار کرد. شاگردان پپ با ارائه ‌عملکردی زیبا و بدون نقص با تک‌گل ارلینگ هالند و دو گل تایجانی ‌ریندرز موفق شدند حریف ایتالیایی را 3-0 شکست دهد. ‌

هواداران پالرمو برای استقبال از ستاره‌های سیتی سنگ تمام‌گذاشته ‌بودند و ورزشگاه خانگی این تیم مملو از تماشاچی بود. با شروع ‌مسابقه اولین فرصت جدی نصیب پلامرو شد و پیترو کاچرونی در ‌دقیقه سوم می‌توانست دروازه جیمز ترافورد را باز کند که ضربه او با ‌اختلاف میلی‌متری بیرون رفت. سیتی خیلی زود فهمید که حریف ‌ایتالیایی را نباید دست کم گرفت. ‌

اما با گذشت دقایق، سیتی به سیاق روزهای اوج خود و ‌فرمانروایی‌اش بر لیگ برتر به ریتم جذاب مورد علاقه پپ گواردیولا ‌برگشت و پالرمو چاره‌ای نداشت جز اینکه برای دفاع جلوی دروازه ‌خیمه بزند.

مقاومت پالرمو در دقیقه 25 در هم شکست و ارلینگ هالند پاس ‌ریکو لوئیس را با پای چپ دریافت کرده و با پای راست شوتی سنگین ‌به سمت دروازه شلیک کرد که به گل تبدیل شد.

سیتی در نیمه اول توسط جان استونز، رایان آیت نوری و عمر مرموش ‌فرصتهای درخشانی به دست آورد که از دست رفت تا این نیمه با ‌برتری تک گله آنها به پایان برسد.‌

پپ بین دو نیمه 10 تغییر در تیمش ایجاد کرد. در دقیقه 59 تایجانی ‌ریندرز، خرید جدید سیتی از میلان اولین گل خودش با پیراهن ‌منچسترسیتی را به ثمر رساند. او به سرعت وارد فضای خالی در جناح ‌راست شد و پاس ساوینیو با شوتی سرضرب دروازه تیم سیسیلی را باز ‌کرد.

در دقایق پایانی ریندرز بعد از دریافت توپ از دیواین موکاسا به قلب ‌خط دفاعی پالرمو زد تا دومین گل خودش در این بازی و دومین گل با ‌پیراهن منچسترسیتی را به ثمر برساند. ‌

منچسترسیتی به زودی از سیسیل به انگلیس برمی‌گردد تا خودش را ‌برای بازی شنبه آینده مقابل وولوز در هفته اول لیگ برتر آماده کند.

