خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آرسنال 3-0 بیلبائو: پیروزی توپچی‌ها با گلزنی گیوکرش

آرسنال 3-0 بیلبائو: پیروزی توپچی‌ها با گلزنی گیوکرش
کد خبر : 1671861
لینک کوتاه کپی شد.

آرسنال در یک بازی دوستانه، تحت عنوان جام امارات، به گلهای ‏کیوگرش، ساکا و هاورتز موفق شد اتلتیک بیلبائو را 3-0 شکست ‏دهد. ‏

به گزارش ایلنا، پیروزی امشب آرسنال مقابل اتلتیک بیلبائو ‌برای توپچی‌ها طعم دیگری داشت. در این مسابقه دو خرید پر سر و ‌صدای آنها درخشیدند. ویکتور گیوکرش برای اولین بار با پیراهن ‌آرسنال گلزنی کرد و یک بار توپ را به تیر کوبید و پاس گل او هم ‌توسط مارتین زوبیمندی داده شد. ‌

در دقیقه 35 ستاره سوئدی ارسال عالی مارتین زوبیمندی را با یک ‌ضربه سر دقیق به گل اول آرسنال در این بازی تبدیل کرد. این اولین ‌گلی بود که مهاجم جدید میکل آرتتا برای تیم جدیدش به ثمر ‌می‌رساند. گیوکرش خوشحالی بعد از گل مشهورش را اجرا کرد، ‌خوشحالی‌ای که توپچی‌ها امیدوارند در این فصل بارها و بارها ‌شاهدش باشند. ‌

درحالیکه کمتر از 120 ثانیه از گلزنی گیوکرس گذشته بود بوکایو ساکا ‌گل دوم تیمش را زد. ارسال عمقی برای مارتینلی، با پاس هوشمندانه ‌او به ساکا رسید و ستاره انگلیسی سرضرب و دقیق با داخل پا به گل ‌رسید. ‌

نیمه اول با برتری 2-0 آرسنال به پایان رسید. در نیمه دوم خرید جدید ‌آرسنال از چلسی، مادوئه‌که ارسالی مواج به محوطه جریمه داشت که ‌با ضربه سر شیرجه‌ای گیوکرش همراه شد. شانس با بیلبائو یار بود ‌که این ضربه به تیر عمودی دروازه برخورد کرد. ‌

در دقیقه 82 روی یک ضدحمله سریع آرسنالی‌ها به سرعت به سمت ‌دروازه بیلبائو حرکت کردند. پاس سرضرب تماشایی ساکا به هاورتز ‌رسید و او در حالیکه از طرف دو مدافع حریف به شدت تحت فشار ‌بود با ضربه‌ای دقیق به گوشه دروازه موفق شد اختلاف را سه برابر ‌کند. ‌

آرسنال که دو بازی دوستانه قبلی‌اش مقابل تانتهام و ویارئال را با ‌شکست پشت سر گذاشته بود امشب پیش‌فصل تابستانی را با یک ‌پیروزی درخشان به پایان رساند تا برای اولین بازی فصل جدید مقابل ‌منچستریونایتد آماده بشود. ‌

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور