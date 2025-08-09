آرسنال 3-0 بیلبائو: پیروزی توپچیها با گلزنی گیوکرش
آرسنال در یک بازی دوستانه، تحت عنوان جام امارات، به گلهای کیوگرش، ساکا و هاورتز موفق شد اتلتیک بیلبائو را 3-0 شکست دهد.
به گزارش ایلنا، پیروزی امشب آرسنال مقابل اتلتیک بیلبائو برای توپچیها طعم دیگری داشت. در این مسابقه دو خرید پر سر و صدای آنها درخشیدند. ویکتور گیوکرش برای اولین بار با پیراهن آرسنال گلزنی کرد و یک بار توپ را به تیر کوبید و پاس گل او هم توسط مارتین زوبیمندی داده شد.
در دقیقه 35 ستاره سوئدی ارسال عالی مارتین زوبیمندی را با یک ضربه سر دقیق به گل اول آرسنال در این بازی تبدیل کرد. این اولین گلی بود که مهاجم جدید میکل آرتتا برای تیم جدیدش به ثمر میرساند. گیوکرش خوشحالی بعد از گل مشهورش را اجرا کرد، خوشحالیای که توپچیها امیدوارند در این فصل بارها و بارها شاهدش باشند.
درحالیکه کمتر از 120 ثانیه از گلزنی گیوکرس گذشته بود بوکایو ساکا گل دوم تیمش را زد. ارسال عمقی برای مارتینلی، با پاس هوشمندانه او به ساکا رسید و ستاره انگلیسی سرضرب و دقیق با داخل پا به گل رسید.
نیمه اول با برتری 2-0 آرسنال به پایان رسید. در نیمه دوم خرید جدید آرسنال از چلسی، مادوئهکه ارسالی مواج به محوطه جریمه داشت که با ضربه سر شیرجهای گیوکرش همراه شد. شانس با بیلبائو یار بود که این ضربه به تیر عمودی دروازه برخورد کرد.
در دقیقه 82 روی یک ضدحمله سریع آرسنالیها به سرعت به سمت دروازه بیلبائو حرکت کردند. پاس سرضرب تماشایی ساکا به هاورتز رسید و او در حالیکه از طرف دو مدافع حریف به شدت تحت فشار بود با ضربهای دقیق به گوشه دروازه موفق شد اختلاف را سه برابر کند.
آرسنال که دو بازی دوستانه قبلیاش مقابل تانتهام و ویارئال را با شکست پشت سر گذاشته بود امشب پیشفصل تابستانی را با یک پیروزی درخشان به پایان رساند تا برای اولین بازی فصل جدید مقابل منچستریونایتد آماده بشود.