خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام زمان نشست خبری اسکوچیچ و ساپینتو

اعلام زمان نشست خبری اسکوچیچ و ساپینتو
کد خبر : 1671850
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه نشست خبری سرمربیان پیش از سوپرجام اعلام شد.

به گزارش ایلنا، نشست خبری سرمربیان تیم‌های استقلال و تراکتور پیش از دیدار سوپرجام فردا یکشنبه ۱۹ مردادماه در سالن کنفرانس هتل مجلل برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده: ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال: ساعت ۱۸:۰۰ و دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور: ساعت ۱۸:۳۰ با خبرنگاران گفت‌وگو خواهند کرد.

این مراسم رسانه‌ای که اولین نشست خبری فصل جدید برای هر دو سرمربی محسوب می‌شود، پیش از دیدار حساس سوپرجام که روز دوشنبه ۲۰ مرداد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد، انجام می‌گیرد.

هر دو تیم با سرمربی متفاوتی وارد این بازی می‌شوند؛ ساپینتو که پیش از این با استقلال عنوان سوپرجام را کسب کرده است، در مقابل اسکوچیچ قرار می‌گیرد که موفق شده برای اولین بار در تاریخ، تراکتور را به قهرمانی لیگ برتر برساند.

اگرچه شرایط آماده‌سازی دو تیم برای این بازی کاملاً مشابه نبوده، اما پیش‌بینی نتیجه این دیدار حساس کاری دشوار به نظر می‌رسد. هواداران فوتبال ایران منتظر یک بازی جذاب و پرحاشیه در شهر اصفهان هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور