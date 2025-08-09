اعلام زمان نشست خبری اسکوچیچ و ساپینتو
برنامه نشست خبری سرمربیان پیش از سوپرجام اعلام شد.
به گزارش ایلنا، نشست خبری سرمربیان تیمهای استقلال و تراکتور پیش از دیدار سوپرجام فردا یکشنبه ۱۹ مردادماه در سالن کنفرانس هتل مجلل برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده: ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال: ساعت ۱۸:۰۰ و دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور: ساعت ۱۸:۳۰ با خبرنگاران گفتوگو خواهند کرد.
این مراسم رسانهای که اولین نشست خبری فصل جدید برای هر دو سرمربی محسوب میشود، پیش از دیدار حساس سوپرجام که روز دوشنبه ۲۰ مرداد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد، انجام میگیرد.
هر دو تیم با سرمربی متفاوتی وارد این بازی میشوند؛ ساپینتو که پیش از این با استقلال عنوان سوپرجام را کسب کرده است، در مقابل اسکوچیچ قرار میگیرد که موفق شده برای اولین بار در تاریخ، تراکتور را به قهرمانی لیگ برتر برساند.
اگرچه شرایط آمادهسازی دو تیم برای این بازی کاملاً مشابه نبوده، اما پیشبینی نتیجه این دیدار حساس کاری دشوار به نظر میرسد. هواداران فوتبال ایران منتظر یک بازی جذاب و پرحاشیه در شهر اصفهان هستند.