غلامی گزینه اول و آخر ساپینتو برای خط دفاعی استقلال

به گزارش ایلنا، ساپینتو سرمربی استقلال عارف غلامی را به عنوان مدافع مورد اعتماد خود می شناسدو اکنون نیز خواهان جذب این بازیکن شده است. ساپینتو درخواست رسمی برای بازگرداندن غلامی به باشگاه ارسال کرده است تا مذاکرات برای انتقال این مدافع آغاز شود.

عارف غلامی که سابقه درخشانی در استقلال دارد و همچنین در دوران فرهاد مجیدی و در فصل قهرمانی بدون شکست استقلال حضور داشت، بارها اعلام کرده است علاقه زیادی به بازگشت به این تیم محبوبش دارد، یکی از گزینه‌های اصلی تقویت خط دفاعی تیم محسوب می‌شود. با وجود پیشنهاداتی از باشگاه‌های لودوگورتس و سپاهان، تمایل خود عارف و درخواست ساپینتو احتمال بازگشت او را بالا برده است.

هنوز مشخص نیست انتقال به طور قطعی انجام شود و باید منتظر تصمیم نهایی باشگاه و بازیکن ماند، اما مذاکرات در روزهای آینده نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

