سردار آزمون برنده توپ طلا لیگ امارات شد

مهاجم ملی‌پوش ایرانی باشگاه شباب الاهلی توانست عنوان ارزشمندترین بازیکن فصل گذشته لیگ برتر امارات را به دست بیاورد و برنده توپ طلا شود.

به گزارش ایلنا، بهترین‌های فصل گذشته لیگ برتر امارات طی مراسم انتخاب شدند. در این مراسم، سردار آزمون که فصل گذشته با شباب‌الاهلی قهرمان لیگ برتر امارات شده بود، توانست صاحب توپ طلا شود و به عنوان ارزشمندترین بازیکن فصل گذشته لیگ امارات را به خودش اختصاص دهد.

آزمون در فصل گذشته در ۲۱ بازی لیگ برتر امارات، ۱۱ گل به ثمر رساند و ۶ پاس گل داد. آزمون فصل گذشته در مجموع برای شباب الاهلی در تمامی رقابت‌ها و در ۳۹ بازی، آمار ۲۶ گل و ۱۰ پاس گل را ثبت کرد.

مهدی قایدی ملی‌پوش ایرانی اتحاد کلبا و کایو لوکاس از باشگاه شارجه دیگر نامزدهای بخش توپ طلا بودند که در رقابت با آزمون ناکام ماندند.

