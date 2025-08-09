آشکارتر شدن رابطه ستاره رئال مادرید
پست جدید نامزد جود بلینگام و واکنش هواداران
«اشلین کاسترو» نامزد جود بلینگام، ستاره انگلیسی رئال مادرید، با انتشار یک سلفی آینهای همراه با چشمک، توجه هوادارانش را در شبکههای اجتماعی جلب کرد.
به گزارش ایلنا، کاسترو، مدل و اینفلوئنسر ۲۷ ساله آمریکایی که بیش از ۶۰۰ هزار دنبالکننده در اینستاگرام دارد، چند ماهی است با هافبک ملیپوش رئال مادرید و تیم ملی انگلیس در رابطه است، اما این دو تا مدتها بیشتر جنبه خصوصی زندگی خود را حفظ کرده بودند.
در پست اخیر، اشلین با پوشیدن شلوار رسمی و تاپ ساده، مقابل آینه لبخند زد و به طرفدارانش چشمک زد. او پیشتر در جریان حضور بلینگام در جام جهانی باشگاهها، تصویری با لباس رئال مادرید منتشر کرده بود و همچنین به مناسبت تولد ۲۲ سالگی او چند عکس مشترک از خود و بلینگهام را به اشتراک گذاشت.
کاسترو در پیام تبریک تولدش نوشته بود: «تولدت مبارک. خیلی دوستت دارم! تو مهربانترین، پرتلاشترین و فوقالعادهترین انسانی هستی که تا به حال دیدهام. تو نور زیادی را به این دنیا میآوری.»
بلینگام که فصل گذشته با مصدومیت شانه دستوپنجه نرم میکرد، اخیراً تحت عمل جراحی قرار گرفته و به همین دلیل بخش ابتدایی فصل 2025-26 را از دست خواهد داد. طبق برآوردها، این ملیپوش ممکن است تا اواخر ماه نوامبر به میادین بازنگردد.