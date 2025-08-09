لوکا مودریچ؛ مالک-بازیکن احتمالی سوانزی و برگ برنده صعود به لیگ برتر
لوکا مودریچ اخیرا علاقه مندی خود را برای حضور در باشگاه سوانزی نشان داده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه سوانزی سیتی با حضور یکی از بزرگترین ستارههای تاریخ فوتبال در جمع مالکان خود، رویاهای بزرگی برای بازگشت به لیگ برتر انگلیس در سر دارد. لوکا مودریچ، کاپیتان تیم ملی کرواسی و برنده شش عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، که تابستان امسال بخشی از سهام این باشگاه ولزی را خریداری کرد، قصد ندارد تنها یک سرمایهگذار منفعل باشد.
مودریچ که پس از جدایی از رئال مادرید به آ.ث. میلان پیوسته، احتمالاً در پایان دوران بازیگریاش پیراهن سوانزی را هم بر تن خواهد کرد. او تاکنون نقش فعالی در باشگاه ایفا کرده؛ از جمله تماس مستقیم با «زیدان اینوسا» مهاجم ۲۳ ساله سوئدی برای ترغیب او به پیوستن به سوانزی و بررسی بازیها و ارائه بازخورد فنی به «آلن شیهان» سرمربی تیم.
«تام گورینج» مدیرعامل سوانزی درباره نقش مودریچ گفت:«لوکا به تمام جنبههای باشگاه علاقهمند است؛ از مدیریت و توسعه بازیکنان جوان گرفته تا مسائل تاکتیکی و مربیگری. او در جذب بازیکنان جدید بسیار کمک کرده و حتی شخصاً با برخی اهداف نقلوانتقالاتی تماس میگیرد، بهویژه هافبکها. هیچ تأییدیهای بهتر از تماس مستقیم مودریچ برای یک بازیکن نیست.»
مودریچ از سالهای حضورش در تاتنهام و تقابل با سوانزی در فصل 2011-12 شیفته سبک بازی «Swansea Way» شده بود؛ سبکی که هفت سال این تیم را در لیگ برتر حفظ کرد و حتی پس از سقوط، تغییر نکرده است. او معتقد است فوتبال بیش از توان بدنی، با هوش و ذهن بازی میشود و میخواهد در پیدا کردن «مودریچ بعدی» برای سوانزی نقش داشته باشد.
مودریچ به زودی در تمرینات حاضر خواهد شد و با بازیکنان تیم اصلی و آکادمی به صورت حضوری یا از طریق ویدئو و تماس آنلاین صحبت خواهد کرد.
اما شراکت سوانزی تنها به این ستاره کرواسی محدود نمیشود. «اسنوپ داگ» خواننده مشهور آمریکایی نیز به جمع مالکان پیوسته است؛ فردی که در پنج شبکه اجتماعی اصلی مجموعاً 194.5 میلیون دنبالکننده دارد. مسئولان سوانزی با اشاره به نمونههایی مانند مالکیت رایان رینولدز و راب مکالهینی در رکسهام یا حضور «تام بردی» اسطوره NFL در بیرمنگام، میگویند باشگاههای متوسط بدون این دست سرمایهگذاری و توجه رسانهای شانسی برای رقابت در بالاترین سطح ندارند.
با وجود حمایت هواداران و اسپانسرها، گردش مالی سوانزی در فصل گذشته تنها 2.6 میلیون پوند بوده، در حالی که رکسهام در لیگ دو 20 میلیون پوند درآمدزایی کرده است.
آلن شیهان، سرمربی تیم، درباره تاثیر این دو چهره گفت: «مودریچ و اسنوپ داگ هر دو در حوزه خود در بالاترین سطح هستند. میتوانیم از رفتار حرفهای و پشتکارشان درس بگیریم. مودریچ یک نابغه فوتبال است و حتی در این سن هم کیفیت فوقالعادهای دارد. اولین سوال من از او پس از جدایی از میلان این خواهد بود: میتوانی برای ما بازی کنی؟»