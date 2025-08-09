خبرگزاری کار ایران
پیروزی منچستریونایتد در ضربات پنالتی برابر فیورنتینا
تیم فوتبال منچستریونایتد در آخرین دیدار تدارکاتی پیش‌فصل خود و تنها بازی تابستانی در اولدترافورد، با برتری ۵ بر ۴ در ضربات پنالتی مقابل فیورنتینا، جام «اسنپ‌دراگون» را کسب کرد.

به گزارش ایلنا،در حضور 65 هزار تماشاگر، شاگردان روبن آموریم شروعی ضعیف داشتند و در دقیقه 8 روی یک کرنر و ضربه «سایمون سالومون جونور سوم» از 12 متری دروازه خود را باز شده دیدند؛ گلی که بار دیگر ضعف شیاطین سرخ در دفاع از ضربات ایستگاهی را نمایان کرد. این در حالی است که یک هفته دیگر آن‌ها باید برابر آرسنالِ خطرناک در ضربات شروع بازی کنند.

یونایتد در دقیقه 25 با ضربه سر رابین گوسنس، مدافع سابق اینتر، که به اشتباه دروازه خودی را باز کرد، به گل تساوی رسید. آموریم تا دقیقه 72 هیچ تعویضی انجام نداد و تیمش در نهایت با مهار دیدنی التای بایندیر و گل پنالتی «کوبی ماینو» در ضربات پنالتی، پیروز شد و پیش‌فصل را بدون شکست به پایان رساند.

این دیدار، صحنه خداحافظی دوباره «دیوید دخیا» با هواداران بود؛ اسطوره اسپانیایی که برای نخستین بار پس از جدایی در سال 2023 به اولدترافورد بازگشت و مورد تشویق ویژه قرار گرفت. همچنین پیش از آغاز بازی، چهار خرید جدید منچستریونایتد به هواداران معرفی شدند که «بنجامین ششکو» تازه‌وارد از لایپزیگ، بیشترین تشویق را به خوداختصاص داد.

