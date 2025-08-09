بازدید مدیران فدراسیون از تمرین امیدها

به گزارش ایلنا، تمرین عصر امروز تیم ملی امید از ساعت 17 در مرکز ملی فوتبال برگزار شد و هدایت ممبنی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، به همراه علی تارقلی‌زاده (سرپرست کمیته فنی و توسعه) و داود پرهیزگاری (مدیر مرکز ملی فوتبال) از نزدیک عملکرد شاگردان امید روانخواه را زیر نظر گرفتند.

مسئولان حاضر ضمن گفت‌وگو با کادر فنی و بازیکنان، برای روند آماده‌سازی تیم و موفقیت در رقابت‌های پیش‌رو آرزوی موفقیت کردند.

تیم ملی امید فردا (یکشنبه) در دومین دیدار تدارکاتی اردوی مردادماه به مصاف شمس آذر قزوین خواهد رفت.

انتهای پیام/