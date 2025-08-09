حمایت رسمی پیش از دیدار تدارکاتی؛
بازدید مدیران فدراسیون از تمرین امیدها
دبیرکل فدراسیون و مسئولان فنی مرکز ملی فوتبال از نزدیک تمرین تیم ملی امید را رصد و با اعضای کادر و بازیکنان گفتگو کردند
به گزارش ایلنا، تمرین عصر امروز تیم ملی امید از ساعت 17 در مرکز ملی فوتبال برگزار شد و هدایت ممبنی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، به همراه علی تارقلیزاده (سرپرست کمیته فنی و توسعه) و داود پرهیزگاری (مدیر مرکز ملی فوتبال) از نزدیک عملکرد شاگردان امید روانخواه را زیر نظر گرفتند.
مسئولان حاضر ضمن گفتوگو با کادر فنی و بازیکنان، برای روند آمادهسازی تیم و موفقیت در رقابتهای پیشرو آرزوی موفقیت کردند.
تیم ملی امید فردا (یکشنبه) در دومین دیدار تدارکاتی اردوی مردادماه به مصاف شمس آذر قزوین خواهد رفت.