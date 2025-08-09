پدری: چرا نتوانم روزی توپ طلا ببرم؟
پدری، ستاره اسپانیایی بارسلونا، در گفتوگویی مفصل با مجله فرانس فوتبال از رویای کسب توپ طلا، مقایسه همتیمیهایش، هدفگذاری در لیگ قهرمانان و حتی تجربه شوکآور جدایی مسی سخن گفت.
به گزارش ایلنا، با اعلام فهرست ۳۰ نامزد توپ طلا، پدری نیز در میان مدعیان این جایزه معتبر قرار گرفت و در گفتوگو با فرانس فوتبال از انگیزه و اعتمادبهنفس بالای خود پرده برداشت:«فصل خیلی خوبی داشتیم، هم از نظر تیمی و هم شخصی، و امیدوارم امسال بهتر از سال ۲۰۲۱ عمل کنم. توپ طلا معمولاً به مهاجمان میرسد، اما جایزه رودری نشان داد که باید به نقش هافبکها هم بیشتر اهمیت داد، پس چرا نتوانم روزی برنده شوم؟»
پدری در مورد دو ستاره همتیمیاش گفت:«لامین یامال کیفیت فوقالعادهای در دریبلزنی دارد و با لذت بازی میکند. عثمان دمبله هم توان بدنی بالا و مهارت با هر دو پا دارد و امسال گلهای زیادی زده. هر دو فصل درخشانی داشتند.» او همچنین با اعتمادبهنفس از عملکرد خود گفت:«ثباتی که میخواستم را پیدا کردم و با حمایت مربی، در بالاترین سطح بازی کردم.»
او بار دیگر بر هدف بزرگ بارسا تأکید کرد:«هدف ما رسیدن به فینال لیگ قهرمانان است. بازگشت به نوکمپ برایمان اهمیت زیادی دارد.» پدری حتی به فینال فرضی مقابل پاریسنژرمن اشاره کرد: «آن بازی میتوانست بسیار سخت و وابسته به مالکیت توپ باشد، اما حالا باید دوباره برایش تلاش کنیم.»
فضای رختکن بارسا نیز از نگاه او مثبت است: «لواندوفسکی در تمرین جدی است اما لامین عاشق شوخی با اوست.» او درباره جدایی مسی گفت: «وقتی مسی رفت شوکه شدم. در المپیک بودم و باورم نمیشد. همیشه توپ را به مسی پاس میدادم.»
پدری رقبای رئالی خود را هم تحسین کرد: «امباپه در موقعیت تکبهتک متوقفکردنی نیست و بلینگام ترکیبی از قدرت بدنی و تکنیک فوقالعاده است.» در پایان، او مقایسه با مثلث تاریخی ژاوی، اینیستا و بوسکتس را اینطور جمعبندی کرد: «هنوز به سطح آنها نرسیدهایم، ولی امیدوارم روزی بتوانیم.»