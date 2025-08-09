جلسه تعیین تکلیف سردار دورسون در باشگاه پرسپولیس
مهاجم ترکتبار پرسپولیس امروز با حضور در ساختمان باشگاه درباره وضعیت آینده خود گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، سردار دورسون که طی هفتههای گذشته نامش در فهرست مازاد پرسپولیس قرار گرفته، صبح امروز به محل باشگاه رفت تا در نشستی با رضا درویش، مدیرعامل سرخپوشان، وضعیت ادامه همکاری یا جداییاش مشخص شود.
این بازیکن پیش از این تمایل داشت به لیگ ترکیه بازگردد اما مذاکرات او با تیمهای مدنظر به نتیجه نرسید. در ادامه، با تصمیم وحید هاشمیان، نام او از برنامههای فنی کنار گذاشته شد تا سرنوشتش به مذاکرات امروز وابسته باشد.
حالا باید دید خروجی جلسه امروز چه خواهد بود؛ آیا این مهاجم فصل آینده در تیم دیگری بازی میکند یا همچنان پیراهن پرسپولیس را بر تن خواهد داشت.