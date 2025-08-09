به گزارش ایلنا، بارسلونا فردا در ورزشگاه یوهان کرویف و در چارچوب جام خوان گامپر به مصاف کومو 1907 می‌رود؛ دیداری که به‌عنوان بازی سنتی آغاز فصل این باشگاه برگزار می‌شود. شاگردان هانسی فلیک پس از تور پیش‌فصل موفق خود در آسیا، با سه پیروزی پیاپی و روحیه‌ای بالا به این مسابقه خواهند رفت، اما برخی از بازیکنان مهم تیم در دسترس نیستند.

اینیگو مارتینز در آستانه پیوستن به النصر عربستان قرار دارد و روبرت لواندوفسکی به دلیل مصدومیت این بازی را از دست خواهد داد. همچنین دنی اولمو به دلیل فشار عضلانی در دو جلسه اخیر تمرینی به‌صورت انفرادی کار کرده و حضورش در این مسابقه هنوز قطعی نیست، هرچند فلیک همچنان امیدوار به بازگشت اوست.

در این میان، مارک آندره تراشتگن که ماه گذشته تحت عمل جراحی کمر قرار گرفت نیز در فهرست تیم حضور ندارد. به همین دلیل، فلیک در تمرینات امروز دروازه‌بان تیم دوم باشگاه، ادر آلر را به جای دیه‌گو کوچن به تمرینات تیم اصلی فراخواند تا جایگزین موقت در چارچوب دروازه باشد.

این غیبت‌ها باعث شده تا بارسلونا با ترکیبی متفاوت در بازی افتتاحیه فصل خود برابر کومو به میدان برود.

