خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داور سوپرجام ایران مشخص شد

داور سوپرجام ایران مشخص شد
کد خبر : 1671754
لینک کوتاه کپی شد.

سیدوحید کاظمی به عنوان داور دیدار سوپرجام انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که تیم‌های استقلال و تراکتور روز دوشنبه در دیدار سوپرجام باید در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم بروند، اکنون نیز سایت فدراسیون فوتبال اسامی تیم داوری این مسابقه را اعلام کرده است.

بدین ترتیب، سیدوحید کاظمی به عنوان داور وسط این مسابقه انتخاب شد تا کار قضاوت این بازی را برعهده داشته باشد. همچنین فرهاد فرهادپور و علیرضا مرادی نیز در نقش کمک‌های وی انجام وظیفه خواهند کرد.

با اعلام فدراسیون فوتبال، پیام حیدری به عنوان داور VAR در اتاق کمک داور ویدیویی حاضر خواهد شد و علیرضا ایلدروم نیز او را در امر قضاوت یاری خواهد کرد.

سیدرضا مهدوی نیز به عنوان داور چهارم در این بازی حضور خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور