داور سوپرجام ایران مشخص شد

به گزارش ایلنا، در شرایطی که تیم‌های استقلال و تراکتور روز دوشنبه در دیدار سوپرجام باید در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم بروند، اکنون نیز سایت فدراسیون فوتبال اسامی تیم داوری این مسابقه را اعلام کرده است.

بدین ترتیب، سیدوحید کاظمی به عنوان داور وسط این مسابقه انتخاب شد تا کار قضاوت این بازی را برعهده داشته باشد. همچنین فرهاد فرهادپور و علیرضا مرادی نیز در نقش کمک‌های وی انجام وظیفه خواهند کرد.

با اعلام فدراسیون فوتبال، پیام حیدری به عنوان داور VAR در اتاق کمک داور ویدیویی حاضر خواهد شد و علیرضا ایلدروم نیز او را در امر قضاوت یاری خواهد کرد.

سیدرضا مهدوی نیز به عنوان داور چهارم در این بازی حضور خواهد داشت.

انتهای پیام/