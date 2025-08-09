اعلام اسامی محرومان لیگ یک فوتبال برای فصل جدید/ هافبک یاغی هم هست
سازمان لیگ فوتبال ایران فهرست محرومان لیگ یک را به صورت رسمی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان لیگ یک را که محرومیتهای آنها از فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتقل شده است، اعلام کرد. این محرومیتها از تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا بوده و در تمامی مسابقات فصل آینده اعمال میشود.
لیست محرومان لیگ یک فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴:
ابواقاسم دهنوی (سرمربی شهرداری آستارا): ۱ سال محرومیت انضباطی (از ۲۰/۱۲/۱۴۰۳)
ادریس کوچکی (بازیکن شهرداری آستارا): ۲ سال محرومیت انضباطی (از ۲۰/۱۲/۱۴۰۳)
امیر محمد حسین پور (بازیکن شهرداری آستارا): ۲ سال محرومیت انضباطی (از ۲۰/۱۲/۱۴۰۳)
حمید حیدری فیل آبادی (بازیکن شهرداری آستارا): ۵ سال محرومیت انضباطی (از ۲۰/۱۲/۱۴۰۳)
محمو صالحی (بازیکن شهرداری آستارا): ۳ سال محرومیت انضباطی (از ۲۰/۱۲/۱۴۰۳)
محمد مهدی مرادخانی (مربی آریو اسلامشهر): ۱ جلسه محرومیت انضباطی
میثم آرمیان (مربی آریو اسلامشهر): ۱ جلسه محرومیت انضباطی
سامان رضایی (منتسب به تیم داماشیان): ۲ جلسه محرومیت از همراهی تیم و ورود به محل مسابقات
اسماعیل فطرتی (بازیکن داماشیان): ۲ جلسه محرومیت انضباطی
حسن شکوری (مدیر تیم داماشیان): ۱ جلسه محرومیت انضباطی
یحیی بهاری (مدیرعامل نود ارومیه): ۲ جلسه محرومیت از همراهی تیم و ورود به محل مسابقات (جام حذفی)
محمد سرافراز (بازیکن آریو اسلامشهر): ۱ جلسه محرومیت انضباطی + ۱ جلسه محرومیت به دلیل اخراج
محمدرضا بالوالی (بازیکن آریو اسلامشهر): ۱ جلسه محرومیت انضباطی + ۱ جلسه محرومیت به دلیل اخراج
احمد فیض کریملو (مربی آریو اسلامشهر): ۱ جلسه محرومیت به دلیل اخراج
احمد نصیری (بازیکن مس کرمان): ۱ جلسه محرومیت به دلیل اخراج
آرمان احمد نژاد (بازیکن مس سونگون): ۱ جلسه محرومیت به دلیل اخراج
تیم شهرداری نوشهر: ۱ جلسه محرومیت انضباطی از حضور تماشاگران