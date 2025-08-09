اعلام اسامی محرومان لیگ یک فوتبال برای فصل جدید/ هافبک یاغی هم هست

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان لیگ یک را که محرومیت‌های آنها از فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتقل شده است، اعلام کرد. این محرومیت‌ها از تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا بوده و در تمامی مسابقات فصل آینده اعمال می‌شود.

لیست محرومان لیگ یک فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴:

ابواقاسم دهنوی (سرمربی شهرداری آستارا): ۱ سال محرومیت انضباطی (از ۲۰/۱۲/۱۴۰۳)

ادریس کوچکی (بازیکن شهرداری آستارا): ۲ سال محرومیت انضباطی (از ۲۰/۱۲/۱۴۰۳)

امیر محمد حسین پور (بازیکن شهرداری آستارا): ۲ سال محرومیت انضباطی (از ۲۰/۱۲/۱۴۰۳)

حمید حیدری فیل آبادی (بازیکن شهرداری آستارا): ۵ سال محرومیت انضباطی (از ۲۰/۱۲/۱۴۰۳)

محمو صالحی (بازیکن شهرداری آستارا): ۳ سال محرومیت انضباطی (از ۲۰/۱۲/۱۴۰۳)

محمد مهدی مرادخانی (مربی آریو اسلامشهر): ۱ جلسه محرومیت انضباطی

میثم آرمیان (مربی آریو اسلامشهر): ۱ جلسه محرومیت انضباطی

سامان رضایی (منتسب به تیم داماشیان): ۲ جلسه محرومیت از همراهی تیم و ورود به محل مسابقات

اسماعیل فطرتی (بازیکن داماشیان): ۲ جلسه محرومیت انضباطی

حسن شکوری (مدیر تیم داماشیان): ۱ جلسه محرومیت انضباطی

یحیی بهاری (مدیرعامل نود ارومیه): ۲ جلسه محرومیت از همراهی تیم و ورود به محل مسابقات (جام حذفی)

محمد سرافراز (بازیکن آریو اسلامشهر): ۱ جلسه محرومیت انضباطی + ۱ جلسه محرومیت به دلیل اخراج

محمدرضا بالوالی (بازیکن آریو اسلامشهر): ۱ جلسه محرومیت انضباطی + ۱ جلسه محرومیت به دلیل اخراج

احمد فیض کریملو (مربی آریو اسلامشهر): ۱ جلسه محرومیت به دلیل اخراج

احمد نصیری (بازیکن مس کرمان): ۱ جلسه محرومیت به دلیل اخراج

آرمان احمد نژاد (بازیکن مس سونگون): ۱ جلسه محرومیت به دلیل اخراج

تیم شهرداری نوشهر: ۱ جلسه محرومیت انضباطی از حضور تماشاگران

