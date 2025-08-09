اعلام اسامی محرومان لیگ برتر فوتبال برای فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴
سازمان لیگ فوتبال ایران فهرست محرومان فصل جدید را به صورت رسمی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی بازیکنان، مربیان و باشگاههای محروم لیگ برتر که محرومیتشان به فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتقل شده است، اعلام شد.
این محرومیتها که شامل تمامی مسابقات فصل آینده از جمله سوپرجام ۱۴۰۴ میشود، لازمالاجرا بوده و حتی در صورت تغییر باشگاه باید رعایت شود.
در این فهرست، نام بازیکنانی همچون حسین ابرقویی (خیبر خرمآباد)، مازیار زارع (سرمربی ملوان)، محمدعلی کاظمی (فولاد خوزستان) و امیرشبانی (شمس آذر قزوین) به دلیل اخراج درج شده است. همچنین ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و علیرضا بیرانوند بازیکن تراکتور تبریز هر یک با محرومیت انضباطی چهار ماهه روبرو هستند.
باشگاه خیبر خرمآباد به دلیل نقض مقررات، یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران آقا را دریافت کرده و باشگاه تراکتور تبریز نیز از برگزاری مسابقه در ورزشگاه خانگی محروم شده است.