خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
بنجامین ششکو به منچستریونایتد پیوست

بنجامین ششکو به منچستریونایتد پیوست
کد خبر : 1671676
منچستریونایتد با جذب بنجامین ششکو، مهاجم ملی‌پوش اسلوونی، قرارداد او را تا سال ۲۰۳۰ امضا کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه منچستریونایتد اعلام کرد بنجامین ششکو پس از توافق نهایی و ثبت رسمی قرارداد، تا پایان ژوئن ۲۰۳۰ پیراهن این تیم را به تن خواهد کرد.

این مهاجم ۲۲ ساله فصل گذشته برای لایپزیش ۲۱ گل زد و ۶ پاس گل داد و طی دو فصل اخیر بیش از هر بازیکن زیر ۲۳ سال دیگری در پنج لیگ معتبر اروپا گلزنی کرده است. ششکو از سال ۲۰۲۱ که به‌عنوان جوان‌ترین بازیکن تاریخ تیم ملی اسلوونی به میدان رفت، تاکنون ۴۱ بازی ملی انجام داده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است.

ششکو پس از عقد قرارداد گفت: تاریخ منچستریونایتد خاص است اما آنچه من را هیجان‌زده می‌کند آینده باشگاه است. همه چیز برای رشد و رقابت دوباره برای بزرگ‌ترین جام‌ها آماده است. اینجا بهترین مکان برای رسیدن به بالاترین سطح و تحقق رویاهایم است و بی‌صبرانه منتظرم زیر نظر روبن آموریـم کار کنم.»

