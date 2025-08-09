خبرگزاری کار ایران
دیدار دوباره اسطوره‌‎های تاتنهام در لس آنجلس

هوگو لوریس از پیوستن دوباره به هم‌تیمی سابقش، سون هیونگ‌مین، در تیم لس‌آنجلس اف‌سی ابراز خوشحالی کرد و این اتفاق را شگفت‌انگیز دانست.

به گزارش ایلنا، سون هیونگ مین پس از ۱۰ سال حضور در تاتنهام، این هفته به لس‌آنجلس اف‌سی پیوست تا فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خود را آغاز کند. این مهاجم کره‌ای که در کنار لوریس بیش از هشت فصل در ترکیب اسپرز بازی کرده، حالا دوباره با کاپیتان سابق تیم ملی فرانسه هم‌تیمی شده است. لوریس در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد که سون بازیکنی بزرگ و الگو برای دیگران است و حضورش می‌تواند «تأثیر زیادی» بر تیم بگذارد.

او گفت: «با لباس متفاوت اما با همان انگیزه و جاه‌طلبی کنار هم هستیم. سون ۱۰ سال برای تاتنهام بازی کرد، فصل گذشته لیگ اروپا را برد، در لیگ برتر و در سطح جهانی احترام زیادی دارد. در مقطعی از زندگی، نیاز به هدف و چالش جدید پیدا می‌کنی و حضور او در MLS اتفاق بزرگی برای لیگ، شهر و تیم ماست.»

سون که در تاتنهام به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ باشگاه شناخته می‌شود، اعلام کرده برای کمک به لس‌آنجلس اف‌سی در مسیر کسب جام آمده است. این تیم در حال حاضر در رده ششم جدول کنفرانس غرب MLS قرار دارد و امیدوار است با اضافه شدن ستاره کره‌ای، شانس خود را برای موفقیت افزایش دهد.

انتهای پیام/
