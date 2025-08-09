قضاوت داوران سعودی در سوپرجام

به گزارش ایلنا، منابع نزدیک به باشگاه‌های النصر و الاتحاد فاش کردند که دو باشگاه تصمیم گرفته‌اند برای دیدار حساس نیمه‌نهایی سوپرجام عربستان که ۱۹ اوت در هنگ‌کنگ برگزار می‌شود، درخواست داور خارجی ندهند. این مسابقه نخستین بازی رسمی فصل جدید برای هر دو تیم خواهد بود.

مهلت ارسال درخواست برای استفاده از داوران خارجی روز سه‌شنبه گذشته به پایان رسید و هیچ‌یک از دو باشگاه به‌طور رسمی به کمیته داوران فدراسیون فوتبال عربستان نامه‌ای در این خصوص ارسال نکردند.

طبق قوانین فصل گذشته که همچنان برای رقابت‌های پیش‌روی سوپرجام اجرا می‌شود، باشگاه‌ها باید حداکثر ۱۴ روز پیش از مسابقه درخواست داور خارجی را ثبت کنند. هزینه استفاده از تیم داوری چهار نفره ۱۷۵ هزار ریال و برای تیم پنج نفره ۲۱۹ هزار ریال تعیین شده است.

انتهای پیام/