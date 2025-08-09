تاج: داوری جای رفاقت و تقسیم سهمیه نیست
رئیس فدراسیون فوتبال با انتقاد از دخالتها و روابط شخصی در انتخاب داوران، تأکید کرد که قضاوتها باید صرفاً بر اساس صلاحیت انجام شود و سیستم VAR بهطور کامل در لیگ برتر پیادهسازی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در سمینار دانشافزایی پیشفصل لیگ برتر با اشاره به کمتوجهی به جامعه داوری، گفت: «در مراسمها همه مورد تشویق قرار میگیرند بهجز داوران، در حالی که لازم است از آنها هم تقدیر شود.»
او اداره فوتبال را همراه با فشارها و مسئولیتهای سنگین دانست و تأکید کرد که در داوری باید از هرگونه سفارش و رابطه دوری کرد.
تاج با یادآوری اینکه در دوران ریاستش هرگز برای تعیین یا تغییر داور به کمیته داوران فشار نیاورده، افزود: «داوری محل تقسیم سهمیه میان استانها نیست. ممکن است یک استان پنج داور باصلاحیت داشته باشد و استانی دیگر حتی یک نفر را هم نداشته باشد. ملاک باید شایستگی باشد.»
او با انتقاد از دخالتها گفت: «فوتبال جایی برای رفاقت نیست. رفاقت و دوستی در جای خود خوب است، اما در داوری، این روابط جایگاهی ندارد. همانطور که یک مربی حرفهای ترکیب تیمش را با نظر رئیس فدراسیون یا مدیر باشگاه نمیچیند، داور هم نباید بر اساس سفارش انتخاب شود.»
تاج با بیان اینکه کارگروه ویژهای برای بررسی بینظمی در ورزشگاهها تشکیل شده، افزود:«بخش زیادی از این بینظمیها به دلیل اشتباهات داوری است. بهترین راه برای بهبود وضعیت، انتخاب داوران باصلاحیت و پایبند به قانون است.» او از داوران خواست قوانین فیفا و AFC را رعایت کنند و یادآور شد که حق مصاحبه با رسانهها ندارند و فقط کمیته داوران و سخنگوی فدراسیون مجاز به اظهارنظر هستند.
رئیس فدراسیون با تأکید بر توسعه سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) گفت: «هدف ما این است که همه مسابقات لیگ برتر با VAR برگزار شود. اشتباه طبیعی است، اما تکرار اشتباه وقتی این فناوری در دسترس است، پذیرفتنی نیست.»
او همچنین درباره اجرای دستور فیفا در خصوص شعارهای نژادپرستانه گفت: «اگر چنین شعاری داده شود، داور باید سه سوت پیاپی بزند و مسابقه را متوقف کند. حتی یک بار اجرای این قانون میتواند جلوی تکرار چنین رفتارهایی را بگیرد.»
تاج در پایان تأکید کرد که داوران نباید حتی در حد پاسخ کوتاه با باشگاهها وارد تعامل شوند و باید فقط به کمیته داوران پاسخگو باشند، چرا که آبروی داوران از هر چیز برایشان مهمتر است.