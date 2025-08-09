خبرگزاری کار ایران
حضور دو نماینده اسنوکر حرفه‌ای ایران در مسابقات مسترز عربستان

حسین وفایی و امیر سرخوش در رقابت‌های ۵۰۰ هزار پوندی اسنوکر مسترز عربستان که در شهر جده برگزار می‌شود، به مصاف حریفان خود می‌روند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، مسابقات اسنوکر مسترز عربستان از ۱۷ تا ۲۵ مردادماه (۸ تا ۱۶ آگوست) در «گرین هال» شهر جده برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها با حضور ۱۲۸ ورزشکار برتر رنکینگ حرفه‌ای جهان به همراه ۱۶ بازیکن از کشور میزبان برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه، امیر سرخوش ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه ۱۸ مرداد به وقت ایران، مقابل جوناس لوز از برزیل به میدان خواهد رفت. حسین وفایی نیز فردا با برنده دیدار جولین لکرگ از بلژیک و آمت دیمه از آلمان روبه‌رو می‌شود.

جوایز این دوره از مسابقات ۵۰۰ هزار پوند تعیین شده و جاد ترامپ از انگلیس، مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها است.

