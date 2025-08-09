خبرگزاری کار ایران
ترکیب نهایی تیم ملی تکواندو ناشنوایان برای المپیک ژاپن مشخص شد
کد خبر : 1671581
ترکیب چهار نفره تیم ملی تکواندو ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران در بخش کیوروگی برای حضور در بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ در ژاپن رسماً اعلام شد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب اردوهای آماده‌سازی تیم ملی تکواندو ناشنوایان، رقابت‌های انتخابی به منظور تعیین ترکیب اعزامی در بخش کیوروگی به بازی‌های المپیک ناشنوایان برگزار شد.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، اسامی تکواندوکاران منتخب در چهار وزن المپیکی به شرح زیر است:

مهدی پوراسماعیل – وزن ۵۸- کیلوگرم

وحید زینلی – وزن ۶۸ کیلوگرم

علی شریفی‌منش – وزن ۸۰ کیلوگرم

بهزاد امیری – وزن ۸۰+ کیلوگرم

هدایت تیم ملی تکواندو ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها بر عهده وحید عبداللهی خواهد بود.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۴ به میزبانی کشور ژاپن برگزار می‌شود.

