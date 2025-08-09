ترکیب نهایی تیم ملی تکواندو ناشنوایان برای المپیک ژاپن مشخص شد
ترکیب چهار نفره تیم ملی تکواندو ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران در بخش کیوروگی برای حضور در بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ در ژاپن رسماً اعلام شد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب اردوهای آمادهسازی تیم ملی تکواندو ناشنوایان، رقابتهای انتخابی به منظور تعیین ترکیب اعزامی در بخش کیوروگی به بازیهای المپیک ناشنوایان برگزار شد.
بر اساس نتایج بهدستآمده، اسامی تکواندوکاران منتخب در چهار وزن المپیکی به شرح زیر است:
مهدی پوراسماعیل – وزن ۵۸- کیلوگرم
وحید زینلی – وزن ۶۸ کیلوگرم
علی شریفیمنش – وزن ۸۰ کیلوگرم
بهزاد امیری – وزن ۸۰+ کیلوگرم
هدایت تیم ملی تکواندو ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران در این رقابتها بر عهده وحید عبداللهی خواهد بود.
بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۴ به میزبانی کشور ژاپن برگزار میشود.