خبرگزاری کار ایران
دختران ایران یک قدم تا صعود تاریخی در آسیا

ملی‌پوشان زیر ۲۰ سال فوتبال دختران ایران با دو برد ارزشمند مقابل مالزی و گوام، در آستانه صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا قرار گرفتند و دیدار حساس برابر ژاپن سرنوشت‌ساز خواهد بود.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال دختران زیر ۲۰ سال ایران با عملکردی درخشان در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی آسیا، توانسته با دو پیروزی پیاپی برابر مالزی و گوام، شانس بالایی برای صعود به مرحله نهایی به دست آورد. شاگردان نیلوفر اردلان در روز نخست با نتیجه ۳ بر صفر میزبان (مالزی) را شکست دادند و در دومین دیدار نیز ۲ بر صفر از سد گوام گذشتند.

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران و ژاپن هر دو در گروه F عملکردی بی‌نقص داشته‌اند و در آخرین روز این مرحله به مصاف هم می‌روند. تیم ایران با تفاضل گل کمتر نسبت به ژاپن، برای کسب سهمیه مستقیم صعود باید این دیدار حساس را با پیروزی پشت سر بگذارد.

نیلوفر اردلان، سرمربی تیم ملی، با تأکید بر سخت بودن بازی برابر ژاپن، از برنامه‌ریزی دقیق تاکتیکی و تحلیل دیدارهای حریف سخن گفته و از بازیکنان خواسته است با تمرکز در خط دفاع و سرعت در انتقال توپ به حمله، مسیر صعود را هموار کنند.

ملی‌پوشان ایران با قلبی سرشار از غیرت و امید، می‌دانند که حتی با کسب یک امتیاز هم می‌توانند جشن صعود بگیرند، اما پیروزی مقابل ژاپن می‌تواند جایگاه ایران را در میان قدرت‌های فوتبال زنان آسیا بیش از پیش تثبیت کند.

