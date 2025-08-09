به گزارش ایلنا، خوان گونسالس، هافبک اسپانیایی تیم لچه، در حالی که تنها ۲۳ سال سن دارد، به دلیل مشکل مادرزادی قلبی به دوران حرفه‌ای خود پایان داد.

این بازیکن که محصول آکادمی بارسلونا است، تابستان گذشته و در جریان تست‌های پزشکی پیش‌فصل با این مشکل مواجه شد و از آن زمان یک فصل کامل را به دلیل شرایط جسمانی‌اش از میادین دور بود.

گونسالس که در سری A ایتالیا توانسته بود طی ۶۴ بازی، ۲ گل به ثمر برساند و ۴ پاس گل ثبت کند، روز گذشته در پیامی احساسی بازنشستگی خود را اعلام کرد. او در این پیام از هواداران، هم‌تیمی‌ها، کادر فنی و باشگاه لچه به خاطر حمایت‌های بی‌دریغشان تشکر کرد و گفت: «روزهای زیادی را با خستگی، اشتباه و عصبانیت گذراندم، اما لحظات شاد، گل‌ها، خنده‌ها و ارتباط ویژه با هواداران چیزی است که هرگز فراموش نمی‌کنم.»

هافبک سابق بارسلونا که در مقاطعی مورد توجه باشگاه‌های بزرگی چون میلان قرار داشت، همچنین از زندگی در شهر لچه به عنوان تجربه‌ای خاص یاد کرد و افزود که مردم این شهر با مهربانی و صمیمیت، احساس خانه را به او منتقل کردند. او تأکید کرد که تصمیم خداحافظی از فوتبال، هرچند دشوار بوده، اما برای حفظ سلامتی‌اش ضروری است و باشگاه لچه برای همیشه جایگاه ویژه‌ای در قلبش خواهد داشت.

