اقدام پرسپولیس برای رفع محرومیت بیفوما
باشگاه پرسپولیس بعد از انتشار حکم محرومیت بیفوما نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،  شب گذشته تصویر حکم محرومیت ۶ ماهه بیفوما تا زمان پرداخت ۲۶۶ هزار یورویی به ایجنت سابقش در فضای رسانه‌ای منتشر شد و باعث نگرانی هواداران شد.

از مدت‌ها پیش بحث این پرونده حقوقی مطرح بود و با رسانه‌ای شدن آن موضوع جدی‌تر به نظر آمد به خصوص که زمان زیادی تا آغاز لیگ برتر باقی نمانده است.

حالا باشگاه پرسپولیس در بیانیه‌ای کوتاه و رسمی در این خصوص نوشت: "حکم بیفوما که امروز رسانه‌ای شده، حکم جدیدی نیست. باشگاه پرسپولیس از مدتها قبل پیگیر این شکایت بوده و به دنبال حل آن است. این حکم مدتها قبل به دلیل بدهی بیفوما به ایجنتش صادر شد که پس از آن با پیگیری های باشگاه پرسپولیس و توافق‌هایی که بین بیفوما و ایجنتش صورت گرفت، قرار شد پرداخت شود.

 از این رو دو طرف به توافق رسیده‌اند و بزودی بدهی وی پرداخت می‌شود تا حکم محرومیت این بازیکن لغو شود. باشگاه پرسپولیس نیز پیگیر است تا بیفوما هرچه سریع‌تر به تعهد خود عمل کند."

