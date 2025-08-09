اقدام پرسپولیس برای رفع محرومیت بیفوما

به گزارش ایلنا، شب گذشته تصویر حکم محرومیت ۶ ماهه بیفوما تا زمان پرداخت ۲۶۶ هزار یورویی به ایجنت سابقش در فضای رسانه‌ای منتشر شد و باعث نگرانی هواداران شد.

از مدت‌ها پیش بحث این پرونده حقوقی مطرح بود و با رسانه‌ای شدن آن موضوع جدی‌تر به نظر آمد به خصوص که زمان زیادی تا آغاز لیگ برتر باقی نمانده است.

حالا باشگاه پرسپولیس در بیانیه‌ای کوتاه و رسمی در این خصوص نوشت: "حکم بیفوما که امروز رسانه‌ای شده، حکم جدیدی نیست. باشگاه پرسپولیس از مدتها قبل پیگیر این شکایت بوده و به دنبال حل آن است. این حکم مدتها قبل به دلیل بدهی بیفوما به ایجنتش صادر شد که پس از آن با پیگیری های باشگاه پرسپولیس و توافق‌هایی که بین بیفوما و ایجنتش صورت گرفت، قرار شد پرداخت شود.

از این رو دو طرف به توافق رسیده‌اند و بزودی بدهی وی پرداخت می‌شود تا حکم محرومیت این بازیکن لغو شود. باشگاه پرسپولیس نیز پیگیر است تا بیفوما هرچه سریع‌تر به تعهد خود عمل کند."

