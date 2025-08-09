خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقلالی سابق شاگرد مازیار زارع شد

استقلالی سابق شاگرد مازیار زارع شد
کد خبر : 1671544
لینک کوتاه کپی شد.

سینا خادم پور به ملوان بندر انزلی پیوست.

به گزارش ایلنا، سینا خادم‌پور هافبک تدافعی فصل گذشته خیبر خرم‌آباد با عقد قراردادی سه ساله به ملوان پیوست تا در فصل جدید شاگرد مازیار زارع شود. البته این انتقال از چند روز پیش و با خداحافظی او از جمع بازیکنان و هواداران خیبر قطعی شده بود. 

 خادم‌پور پیش از خیبر سابقه‌ بازی در ‌گل‌گهر سیرجان، استقلال تهران، دریای بابل و ... را نیز در کارنامه داشته و در شرایطی به ملوان ملحق شده که با جدایی میلاد باقری شانس خوبی برای حضور در ترکیب قوی سپید انزلی خواهد شد.

حضور مدافع سابق استقلال در ملوان به عتوان بازیکن سرباز خواهد بود و این بازیکن احتمالا یک و نیم فصل در تیم جدیدش بازی خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور