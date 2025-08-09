استقلالی سابق شاگرد مازیار زارع شد
سینا خادم پور به ملوان بندر انزلی پیوست.
به گزارش ایلنا، سینا خادمپور هافبک تدافعی فصل گذشته خیبر خرمآباد با عقد قراردادی سه ساله به ملوان پیوست تا در فصل جدید شاگرد مازیار زارع شود. البته این انتقال از چند روز پیش و با خداحافظی او از جمع بازیکنان و هواداران خیبر قطعی شده بود.
خادمپور پیش از خیبر سابقه بازی در گلگهر سیرجان، استقلال تهران، دریای بابل و ... را نیز در کارنامه داشته و در شرایطی به ملوان ملحق شده که با جدایی میلاد باقری شانس خوبی برای حضور در ترکیب قوی سپید انزلی خواهد شد.
حضور مدافع سابق استقلال در ملوان به عتوان بازیکن سرباز خواهد بود و این بازیکن احتمالا یک و نیم فصل در تیم جدیدش بازی خواهد کرد.