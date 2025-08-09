خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غیبت دوباره رودری

ستاره سیتی تا سپتامبر آماده نخواهد شد

ستاره سیتی تا سپتامبر آماده نخواهد شد
کد خبر : 1671515
لینک کوتاه کپی شد.

پپ گواردیولا تأیید کرد رودری، برنده توپ طلا، پس از مصدومیت دوباره در جام باشگاه‌های جهان تا ماه سپتامبر به آمادگی کامل نخواهد رسید.

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی بار دیگر با ضربه‌ای جدی در خط میانی مواجه شده است. رودری که پس از بهبودی از مصدومیت رباط صلیبی در جام باشگاه‌های جهان برای تیمش به میدان رفت، دوباره آسیب دید و طبق گفته پپ گواردیولا، تا پس از وقفه فیفادی ماه سپتامبر نمی‌تواند به آمادگی کامل برسد.

سیتی فصل گذشته بدون حضور این هافبک اسپانیایی دچار افت جدی شد و در نهایت با قرار گرفتن در رده سوم جدول، بدون کسب جام، یکی از کم‌فروغ‌ترین فصول خود را پشت سر گذاشت. حالا آن‌ها احتمالاً شروع فصل جدید را نیز بدون مهره کلیدی خود تجربه خواهند کرد.

گواردیولا در نشست خبری گفت:«رودری بهتر شده اما در بازی آخر مقابل الهلال مصدومیت شدیدی داشت. در چند روز اخیر بهتر تمرین کرده و امیدوارم پس از فیفادی به آمادگی کامل برسد. شاید در بعضی بازی‌ها دقایقی بازی کند اما مهم این است که بدون درد باشد چون نمی‌خواهیم رودری دوباره با مصدومیت برگردد. او در دو جلسه اخیر با ما تمرین کرده و این نکته مثبتی است.»

سیتی در اولین بازی فصل آینده باید به مصاف ولورهمپتون برود و در غیاب رودری، احتمالاً تیانی ریندرس در ترکیب اصلی جای او را پر خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور