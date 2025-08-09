ستاره سیتی تا سپتامبر آماده نخواهد شد

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی بار دیگر با ضربه‌ای جدی در خط میانی مواجه شده است. رودری که پس از بهبودی از مصدومیت رباط صلیبی در جام باشگاه‌های جهان برای تیمش به میدان رفت، دوباره آسیب دید و طبق گفته پپ گواردیولا، تا پس از وقفه فیفادی ماه سپتامبر نمی‌تواند به آمادگی کامل برسد.

سیتی فصل گذشته بدون حضور این هافبک اسپانیایی دچار افت جدی شد و در نهایت با قرار گرفتن در رده سوم جدول، بدون کسب جام، یکی از کم‌فروغ‌ترین فصول خود را پشت سر گذاشت. حالا آن‌ها احتمالاً شروع فصل جدید را نیز بدون مهره کلیدی خود تجربه خواهند کرد.

گواردیولا در نشست خبری گفت:«رودری بهتر شده اما در بازی آخر مقابل الهلال مصدومیت شدیدی داشت. در چند روز اخیر بهتر تمرین کرده و امیدوارم پس از فیفادی به آمادگی کامل برسد. شاید در بعضی بازی‌ها دقایقی بازی کند اما مهم این است که بدون درد باشد چون نمی‌خواهیم رودری دوباره با مصدومیت برگردد. او در دو جلسه اخیر با ما تمرین کرده و این نکته مثبتی است.»

سیتی در اولین بازی فصل آینده باید به مصاف ولورهمپتون برود و در غیاب رودری، احتمالاً تیانی ریندرس در ترکیب اصلی جای او را پر خواهد کرد.

