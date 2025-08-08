کلارنس سیدورف در تمرین استقلال؛ جلسه با ساپینتو و مدیرعامل

به گزارش ایلنا، کلارنس سیدورف، مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال، که صبح امروز (جمعه) وارد تهران شد، عصر همان روز در محل تمرین این تیم حضور یافت و با استقبال گرم بازیکنان و کادر فنی مواجه شد.

سیدورف ابتدا در جلسه‌ای با ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم، درباره شرایط فنی و برنامه‌های پیش‌رو گفت‌وگو کرد و سپس در نشستی جداگانه با علی نظری جویباری، مدیرعامل باشگاه، به بحث پیرامون موضوعات مدیریتی و اهداف آینده استقلال پرداخت.

در پایان این دیدارها، ستاره سابق فوتبال جهان به تماشای تمرین آبی‌پوشان پایتخت نشست و از نزدیک در جریان آمادگی بازیکنان برای مسابقات آتی قرار گرفت.

