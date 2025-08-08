شروع جدید ستاره فراموش شده در عربستان

به گزارش ایلنا، ژوائو فلیکس که اخیراً به‌طور دائمی از چلسی به باشگاه النصر در لیگ حرفه‌ای عربستان پیوسته، به گفته ژرژ ژسوس، سرمربی النصر، می‌تواند از سبک زندگی بدون زندگی شبانه و نبود الکل در عربستان بهره‌مند شود.

ژرژ ژسوس تأکید کرد که این شرایط محیطی ایجاد می‌کند که در آن فلیکس «فقط باید بازی کند» و دیگر سرگرمی‌ها یا عوامل حواس‌پرتی وجود ندارد که مانع پیشرفت او شود. او افزود که هرچند فلیکس اهل مهمانی شبانه نیست، نبود این عوامل به او کمک می‌کند تا کاملاً روی فوتبال متمرکز شود.

این بازیکن ۲۵ ساله پرتغالی به تیمی پرستاره به رهبری کریستیانو رونالدو پیوسته و اخیراً نشانه‌هایی از درخشش خود را به نمایش گذاشته است. انتقال او به النصر پس از دوران دشوار در چلسی و آث‌میلان، یک شروع تازه محسوب می‌شود. گفته می‌شود این انتقال برای النصر ۳۰ میلیون یورو به‌علاوه ۲۰ میلیون یورو پاداش‌های احتمالی هزینه داشته است.

ژرژ ژسوس در توضیح رابطه رونالدو و فلیکس گفت:«با اینکه آن‌ها از قبل همدیگر را می‌شناسند، روزبه‌روز نزدیک‌تر می‌شوند و از بازی یکدیگر بهره می‌برند. فلیکس از نظر بدنی، جای‌گیری و فنی خیلی بهتر از قبل است. همه ما اینجا هستیم تا جایگاه خود را پیدا کنیم و تیمی قدرتمند بسازیم.»

او ادامه داد:«همان‌طور که قبلاً گفتم، او را از کسی ندزدیدم. وقتی با او صحبت کردم که بیاید، بازیکن بنفیکا نبود، بازیکن چلسی بود و در بازار نقل‌وانتقال قرار داشت. سال گذشته می‌خواستم او را به الهلال بیاورم اما او تصمیم گرفت به چلسی برود. امسال وقتی به النصر آمدم، بلافاصله او را دعوت کردم و خوشبختانه این بار پذیرفت.

فکر می‌کنم تصمیم درستی گرفت چون اینجا یا بازی می‌کنی یا بازی نمی‌کنی، گزینه دیگری نیست. اینجا کشوری است که در آن الکل وجود ندارد، او هم اهل نوشیدن نیست. زندگی شبانه وجود ندارد، او هم شب‌گرد نیست. هیچ عامل حواس‌پرتی دیگری نیست. در عربستان فقط یک گزینه داری: بازی کردن، استراحت کردن و بودن در کنار دوستان و خانواده.»

فلیکس اکنون در تلاش است تا در دوران پیش‌فصل و آغاز فصل جدید لیگ حرفه‌ای عربستان، سطح آمادگی و عملکرد خود را ارتقا دهد و جایگاهی ثابت در کنار رونالدو و دیگر ستارگان تیم به دست آورد.

النصر نیز در حال تقویت ترکیب خود است و گفته می‌شود جذب بازیکنانی همچون اینیگو مارتینز برای خط دفاع در دستور کار است. روند پیشرفت فلیکس به دقت زیر نظر خواهد بود تا این تیم بتواند برای قهرمانی‌های داخلی و موفقیت در رقابت‌های آسیایی بجنگد.

