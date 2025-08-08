خبرگزاری کار ایران
ریسک بزرگ منچستریونایتد روی غول پرقدرت اروپا
منچستریونایتد با جذب بنجامین ششکو، روی مهاجمی سرمایه‌گذاری کرده که از نظر فیزیکی آمادگی بالایی دارد اما هنوز در آمار گلزنی، پاس و دریبل‌زنی فاصله زیادی با ستاره‌های بزرگ دارد.

به گزارش ایلنا، انتقال بنجامین ششکو از لایپزیش به منچستریونایتد با مبلغ ۷۰ میلیون پوند تضمینی و ۵ میلیون پوند پاداش نهایی شد. مهاجم اسلوونیایی ۱۹۸ سانتی‌متری به‌عنوان یک سرزن قهار، با شوت‌های قدرتمند و سرعت چشمگیر شناخته می‌شود، اما تولید آمار او در بوندس‌لیگا هنوز در سطح این مبلغ نبوده است.

گزارش‌ها حاکی است ششکو در بازیسازی، پاس و دریبل ارزش افزوده‌ای برای تیمش ندارد و تمام جذابیت او به پتانسیل فیزیکی‌اش برمی‌گردد. یونایتد امیدوار است این مهاجم بتواند آمار گلزنی خود را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

این انتقال یادآور خرید راسموس هویلوند است؛ مهاجمی که با مبلغی مشابه جذب شد اما انتظارات را برآورده نکرد و اکنون در آستانه جدایی قرار دارد. گفته می‌شود میلان برای جذب او گزینه انتقال قرضی با بند خرید اختیاری را بررسی می‌کند.

با وجود ابهامات، جذب ششکو می‌تواند قدرت تهاجمی یونایتد را افزایش دهد، اما اگر او صرفاً نسخه دیگری از هویلوند باشد، ممکن است باشگاه در دو سال آینده دوباره در همین موقعیت قرار بگیرد.

