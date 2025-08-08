خبرگزاری کار ایران
هافبک اشتوتگارت قید اتلتیکو را زد و با الاهلی قرارداد بست!
کد خبر : 1671393
انزو میلو، هافبک تهاجمی ۲۳ ساله اشتوتگارت، با وجود توافق اولیه با اتلتیکو مادرید، انتقال به الاهلی عربستان را انتخاب کرد.

به گزارش ایلنا، انزو میلو، ستاره جوان اشتوتگارت، با قراردادی ۲۸ میلیون یورویی به الاهلی عربستان پیوست و شوک بزرگی به مشتریان اروپایی خود وارد کرد. 

این انتقال در حالی انجام شد که اتلتیکو مادرید برای جذب این بازیکن وارد مذاکره شده بود و حتی بند فسخ ۲۰ میلیون یورویی او در اروپا فعال بود اما اختلاف بر سر نحوه پرداخت مبلغ باعث شد مذاکرات به بن‌بست برسد.

طبق گزارش فابریتزیو رومانو و نشریه اسپورت، این بازیکن فرانسوی هم‌اکنون در جده حضور دارد تا مراحل معاینه پزشکی را پشت سر بگذارد. مبلغ انتقال به دلیل عدم شمول بند فسخ برای باشگاه‌های غیراروپایی، ۸ میلیون یورو بیشتر از رقم ذکر شده در قرارداد است.

میلو فصل گذشته در ۴۳ بازی برای اشتوتگارت ۱۲ گل و ۸ پاس گل ثبت کرد و نقش مهمی در قهرمانی تیمش در جام حذفی آلمان داشت. الاهلی با هدایت ماتیاس یاسیله امیدوار است با حضور این بازیکن، جایگاه خود را در لیگ ارتقا دهد.

اشتوتگارت نیز قصد دارد برای پر کردن جای خالی او، فابیو ویرا از آرسنال را جذب کند و از این انتقال پرمنفعت برای تقویت تیم استفاده کند.

