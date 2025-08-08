تقویت خط دفاعی مس رفسنجان با خرید از صربستان

خبرگزاری کار ایران
باشگاه مس رفسنجان از جدیدترین خدید خود برای لیگ بیست و پنجم رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال مس رفسنجان با جذب مدافع بوسنیایی، نومن کوردیچ، دومین خرید خارجی خود را برای فصل آینده قطعی کرد. این بازیکن ۲۶ ساله فصل گذشته در لیگ صربستان توپ می‌زد.

در راستای تقویت تیم برای فصل پیش رو، باشگاه مس رفسنجان موفق شد نومن کوردیچ، مدافع ۲۶ ساله اهل بوسنی و هرزگوین را به خدمت بگیرد. این مدافع با قد ۱۸۷ سانتی‌متر، با عقد قراردادی رسمی به جمع شاگردان سرمربی مس رفسنجان اضافه شد تا خط دفاعی این تیم را مستحکم‌تر کند.

کوردیچ که سابقه بازی در تیم ملی بوسنی و هرگوین را نیز در کارنامه دارد، فصل گذشته برای تیم فوتبال نووی پازار در لیگ صربستان به میدان رفت. او اخیرا به همراه این تیم در رقابت‌های جام یوفا نیز حضور داشته و تجربه بازی در مسابقات اروپایی را نیز کسب کرده است.

