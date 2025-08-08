تشکر عجیب و غریب اورنبورگ از ستاره جدید استقلال

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال امروز با اعلام رسمی جذب سعید سحرخیزان، پرونده یکی از مهم‌ترین خریدهای تابستانی خود را در خط حمله بست. این مهاجم جوان که سابقه حضور در تیم اورنبورگ روسیه را در کارنامه دارد، با قراردادی سه‌ساله راهی پایتخت ایران شد. گفته می‌شود استقلال برای جذب این بازیکن، مبلغی در حدود ۲ میلیون یورو به باشگاه روسی پرداخت کرده است، انتقالی که نشان از عزم جدی آبی‌پوشان برای تقویت خط آتش خود در فصل پیش رو دارد.

پس از اعلام رسمی این انتقال، باشگاه اورنبورگ روسیه نیز با انتشار پیامی به زبان روسی، با ستاره سابق خود خداحافظی کرد: «سعید سحرخیزان به استقلال می‌پیوندد. باشگاه اورنبورگ و استقلال بر سر انتقال این مهاجم ایرانی به توافق رسیدند. ممنون سعید! در باشگاه جدیدت موفق باشی.» این پیام در کنار تصویری از سحرخیزان، در صفحه رسمی باشگاه روسی به اشتراک گذاشته شد.

اما آنچه این خبر را از سایر نقل و انتقالات متمایز کرد و مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت، تلاش عجیب و غریب باشگاه اورنبورگ برای تشکر از سحرخیزان به زبان فارسی بود. در پوستر منتشر شده از سوی این باشگاه، قرار بود کلمه "متشکرم" به فارسی نوشته شود، اما نتیجه نهایی به شکلی کاملاً برعکس و با حروف جدا از هم و از انتها به ابتدا به نمایش درآمد: «م رک ش ت م».

به نظر می‌رسد نرم‌افزار طراحی و بخش رسانه‌ای باشگاه اورنبورگ فاقد پشتیبانی لازم برای تایپ صحیح حروف فارسی بوده است. این اتفاق باعث شد تا "متشکرم" به این شکل نامفهوم و درهم ریخته ظاهر شود و به "عجیب‌ترین تشکر تاریخ" از یک بازیکن تبدیل گردد. این حرکت ناخواسته، اما بامزه، نشان داد که حتی باشگاه‌های اروپایی نیز گاهی در مواجهه با پیچیدگی‌های زبان فارسی، دچار چالش می‌شوند و سوژه طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/