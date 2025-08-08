موافقت گوانگجو با جدایی زودهنگام یاسر آسانی
باشگاه گوانگجو کرهجنوبی با انتقال زودهنگام یاسر آسانی به استقلال موافقت کرده و رقم رضایتنامه را اعلام کرده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه گوانگجو کرهجنوبی پس از دریافت درخواست استقلال برای جذب زودهنگام یاسر آسانی، با این انتقال موافقت کرده و رقم مشخصی را برای صدور رضایتنامه اعلام کرده است.
این در حالی است که آسانی، که تا ژانویه با گوانگجو قرارداد دارد، در اقدامی معنادار، تمام پستهای مربوط به باشگاه کرهای را از اینستاگرامش پاک کرده و نام گوانگجو را نیز از بیو حساب کاربریاش حذف کرده است؛ حرکتی که بهنوعی پایان همکاریاش با این تیم را نشان میدهد.
اکنون همه چیز به تصمیم باشگاه استقلال بستگی دارد. در صورت پرداخت مبلغ درخواستی گوانگجو، مراحل اداری انتقال بلافاصله انجام خواهد شد و این وینگر آماده و گلزن، فردا وارد تهران میشود تا در تمرینات استقلال حاضر شود. در غیر این صورت، او طبق قراردادش از نیمفصل دوم و پس از پایان رسمی همکاریاش با گوانگجو، به صورت آزاد به جمع شاگردان ساپینتو اضافه خواهد شد.
آسانی در فصل جاری عملکرد درخشانی داشته و با ثبت ۱۷ گل و ۳ پاس گل در مجموع رقابتها، یکی از آمادهترین وینگرهای حال حاضر آسیا محسوب میشود. حالا باشگاه گوانگجو برای جلوگیری از طولانی شدن این پرونده، پیشنهاد مشخصی را ارائه کرده و منتظر پاسخ رسمی استقلال است تا در صورت تایید، مقدمات سفر فوری این ستاره آلبانیایی به ایران فراهم شود.