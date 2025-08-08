به گزارش ایلنا، سعید سحرخیزان، خرید جدید استقلال، از پیوستن به این باشگاه ابراز خرسندی کرد و گفت:«خوشحالم که فرصت بازی برای استقلال را پیدا کرده‌ام. از هواداران پرشور تیم که همیشه به من محبت داشتند تشکر می‌کنم و قدردان زحمات مسئولان باشگاه، به‌ویژه آقای نظری جویباری هستم که در این انتقال نقش مهمی داشتند. هدفم این است با کمک هم‌تیمی‌ها و حمایت هواداران، فصلی موفق را رقم بزنیم.»

او درباره جزئیات قراردادش توضیح داد:«قراردادم با استقلال سه ساله است. درباره مبلغ رضایت‌نامه، این موضوع بین دو باشگاه توافق شد و من دخالتی نداشتم. آنچه رسانه‌های روسی مطرح کرده‌اند فقط گمانه‌زنی است و جزئیات رسمی در اختیار باشگاه‌ها قرار دارد.»

سحرخیزان تجربه حضورش در لیگ روسیه را چنین توصیف کرد:«انتقال به اورنبورگ تصمیم درستی بود. در آنجا با سبک بازی و فضای فوتبالی تازه‌ای روبه‌رو شدم که تجربه ارزشمندی برای ادامه مسیرم خواهد بود.»

این مهاجم درباره آرزوی ملی‌پوش شدن گفت:«پوشیدن پیراهن تیم ملی افتخار بزرگی است و برای رسیدن به آن تلاش خواهم کرد. با این حال، تمرکز اصلی‌ام فعلاً بر موفقیت استقلال است تا با عملکرد خوب، شایسته دعوت به تیم ملی شوم.»

او خطاب به هواداران استقلال افزود:«همیشه به تیمی که برایش بازی می‌کنم وفادار بوده‌ام. اکنون که پیراهن استقلال را بر تن دارم، تمام توانم را برای خوشحال کردن هواداران به کار می‌گیرم. از آن‌ها می‌خواهم در طول فصل کنارمان باشند.»

سحرخیزان درباره صحبتش با ریکاردو ساپینتو اظهار داشت:«پیش‌تر هم با سبک کاری او آشنا بودم. مربی باتجربه‌ای است و مطمئنم همکاری خوبی خواهیم داشت.»

درباره شماره پیراهنش گفت:«شماره برایم اهمیت زیادی ندارد و موفقیت تیم در اولویت است.»

او که از امروز در تمرینات استقلال حاضر می‌شود، درباره دیدار سوپرجام گفت:«آمادگی جسمانی خوبی دارم، اما تصمیم حضورم در آن بازی با سرمربی خواهد بود.»

سحرخیزان در پایان با اشاره به عملکردش در روسیه افزود:«سال گذشته ۸ گل برای اورنبورگ به ثمر رساندم و پیشنهادهایی از تیم‌های اروپایی داشتم، اما مشکلات نقل‌وانتقال مالی باعث شد این انتقال‌ها انجام نشود. حالا خوشحالم که در استقلال هستم و می‌خواهم با این تیم روزهای خوبی را رقم بزنیم.»

