به گزارش ایلنا، انتقال یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی گوانگجو اف‌سی به استقلال ایران، موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها را در فوتبال کره‌جنوبی ایجاد کرده است. این جابه‌جایی هرچند از نظر قوانین فیفا ایرادی ندارد، اما شیوه اعلام و انجام آن باعث شده تا مسئولان کره‌ای نسبت به پیامدهای منفی چنین اقداماتی هشدار دهند.

ماجرا از روز ۴ اوت آغاز شد که استقلال به‌طور رسمی جذب آسانی را اعلام کرد؛ بر اساس این اطلاعیه، او پس از پایان قراردادش در پایان سال جاری، از ژانویه به جمع آبی‌پوشان ملحق خواهد شد. با این وجود، استقلال تأکید کرده که برای انتقال فوری این بازیکن در همین تابستان تلاش می‌کند.

باشگاه گوانگجو و سرمربی تیم، لی جونگ‌هیو، از این خبر غافلگیر شدند؛ چراکه آسانی هیچ‌گونه مذاکره یا هماهنگی با آنها انجام نداده بود. یکی از مسئولان باشگاه گفت:«ما از طریق رسانه‌ها باخبر شدیم. هیچ صحبتی نشده بود و حالا می‌گوید باید اجازه بدهیم برود. این موضوع برای ما غیرقابل قبول است.»

گوانگجو پیش‌تر برای انتقال او مانعی ایجاد نکرده بود و حتی مذاکرات پیشرفته‌ای با یوکوهاما مارینوس ژاپن و چند باشگاه دیگر داشت، اما آسانی همه پیشنهادها را رد کرد و تصمیم گرفت بماند. او پس از حضور در دیدار دوستانه تیم منتخب کی‌لیگ مقابل نیوکاسل، ناگهان تغییر موضع داد و مقصدش را استقلال اعلام کرد.

مبلغ پیشنهادی استقلال برای انتقال در این پنجره، تقریباً نصف پیشنهادی است که یوکوهاما ارائه داده بود و این موضوع نارضایتی گوانگجو را بیشتر کرده است. علاوه بر آن، نگرانی از افت انگیزه بازیکن در صورت ماندن اجباری، باشگاه را با تصمیمی دشوار روبه‌رو کرده است.

با این حال، مسئولان فوتبال کره هشدار می‌دهند که موافقت ساده با این انتقال می‌تواند سابقه‌ای خطرناک ایجاد کند. یکی از مقامات کی‌لیگ گفت:«اگر این پرونده بی‌واکنش بماند، ممکن است بازیکنان دیگر هم بدون اجازه باشگاه، چنین مسیری را بروند. گوانگجو باید حتی با شکایت به فیفا، برخورد قاطعی داشته باشد.»

به اعتقاد کارشناسان، هرچند کوتاه‌ترین راه حل، پذیرش خواسته بازیکن است، اما اقدام قانونی و سخت‌گیرانه می‌تواند هم به نفع گوانگجو و هم برای حفظ اعتبار کی‌لیگ مؤثر باشد.

انتهای پیام/