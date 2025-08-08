خبرگزاری کار ایران
قطعی شد: ایران و روسیه، دوستانه در وولگوگراد

قطعی شد: ایران و روسیه، دوستانه در وولگوگراد
زمان و مکان بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با روسیه در فیفادی مهر ماه مشخص شد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که زمان و مکان برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل تیم ملی روسیه مشخص شده است. این مسابقه دوستانه در چارچوب برنامه‌ریزی برای حضور موفق در جام جهانی ۲۰۲۶، در تاریخ ۱۸ مهر ماه سال جاری در ورزشگاه آرنا شهر وولگوگراد کشور روسیه برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ایران پس از صعود زودهنگام به رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تمرکز خود را بر آماده‌سازی هرچه بیشتر برای این رویداد مهم ورزشی معطوف کرده. دستیابی به موفقیت در جام جهانی و عبور از مرحله گروهی برای اولین بار ، از جمله اهداف کلیدی کادر فنی و بازیکنان تیم ملی است.

این دیدار دوستانه با روسیه، که پس از بازی‌های تورنمنت کافا در فیفادی شهریور ماه انجام خواهد شد، فرصت خوبی برای محک زدن توانایی‌های تیم ملی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین بازیکنان پیش از مراحل بعدی آماده‌سازی فراهم می‌کند.

