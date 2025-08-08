ترکیب احتمالی استقلال برای سوپرجام

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال این روزها خود را برای دیدار حساس سوپرجام مقابل تراکتور آماده می‌کند. با وجود جذب بازیکنانی چون نازون، آدان و سحرخیزان، حضور این نفرات در بازی سوپرجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. صدور کارت بازی برای این بازیکنان نیازمند طی مراحل اداری و تست‌های پزشکی است که با توجه به فرصت اندک باقی‌مانده تا مسابقه، احتمال حضورشان در ترکیب آبی‌پوشان بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.

با این حال، تیم استقلال نفراتی دارد که بتوانند در مقابل تراکتور یک بازی جذاب ارائه داده و حتی برای رسیدن به اولین جام فصل تلاش کنند. بد نیست به همین بهانه نگاهی داشته باشیم به ترکیب احتمالی مدنظر ساپینتو برای مصاف با تراکتور:

دروازه‌بان:

آنتونیو آدان بازیکن شماره یک استقلال است اما دیر به تیم اضافه شده و بعید است که برای سوپرجام در شرایط ایده آل قرار داشته باشد. طبیعتا از بین امیرحسین نیک پور و حبیب فرعباسی، انتخاب ساپینتو روی گزینه دوم است.

خط دفاع:

رستم آشورماتوف دور از میادین است و از بین نفرات موجود، انتخاب عارف آقاسی و آرمین سهرابیان محتمل‌تر است. در دفاع چپ هم بعید است از بین ابوالفضل جلالی و حسین گودرزی، ساپینتو بخواهد انتخابی جز جلالی داشته باشد. در دفاع راست نیز صالح حردانی به عنوان یکی از آماده ترین نفرات استقلال، آماده حضور در زمین خواهد بود.

خط میانی:

قرار گرفتن روزبه چشمی به عنوان هافبک دفاعی قابل پیش بینی است. شک نکنید که دیدیه اندونگ هم مهره ثابت ترکیب اصلی است. مهران احمدی نیز نسبت به جوانترهایی مثل رزاقی نیا و قلی زاده، آمادگی بهتری برای زوج‌سازی با اندونگ دارد.

خط حمله:

علیرضا کوشکی بهترین گلزن استقلال و رامین رضاییان بهترین پاسور این تیم در پیش فصل بوده‌اند تا برای حدس زدن حضورشان در ترکیب تیم کار سختی در پیش نباشد. نکته مهم در نوک حمله است. نازون به سوپرجام نمی‌رسد و این یعنی یکبار دیگر، شانس به محمدرضا آزادی رو کرده تا این بازیکن در آخرین فرصت خود قبل از شروع لیگ برتر، خودی نشان دهد و ساپینتو را متقاعد کند از همان هفته اول او را به نیمکت نفرستد.

* ترکیب احتمالی:

بنابر این احتمال می‌رود ترکیب احتمالی استقلال در تقابل با تراکتور به شرح زیر باشد:

حبیب فرعباسی، ابوالفضل جلالی، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، صالح حردانی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، علیرضا کوشکی، رامین رضاییان و محمدرضا آزادی.

انتهای پیام/