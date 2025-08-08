خبرگزاری کار ایران
حضور سعید سحرخیزان در باشگاه استقلال
کد خبر : 1671288
سعید سحرخیزان، مهاجم موردنظر استقلال، دقایقی پیش برای انجام مذاکرات و عقد قرارداد وارد ساختمان این باشگاه شد.

به گزارش ایلنا، سعید سحرخیزان، مهاجم فصل گذشته باشگاه اورنبورگ، دقایقی پیش وارد ساختمان باشگاه استقلال شد تا مذاکرات نهایی خود را با مدیران این باشگاه انجام دهد.

سحرخیزان که در فصل گذشته عملکرد قابل‌قبولی داشته است، یکی از گزینه‌های مدنظر کادر فنی استقلال برای تقویت خط حمله محسوب می‌شود و حضور او در باشگاه شایعات مربوط به عقد قراردادش با آبی‌ها را جدی‌تر کرده است.

گفته می‌شود در صورت توافق طرفین، این بازیکن به‌زودی به‌عنوان خرید جدید استقلال معرفی خواهد شد.

