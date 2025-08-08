رئیس بایرن شایعه جذب ستاره چلسی را رد کرد

به گزارش ایلنا، طی روزهای اخیر رسانه‌ها از علاقه بایرن مونیخ به جذب نیکولاس جکسون با برچسب قیمتی ۶۵ میلیون یورو از سوی چلسی خبر دادند.

فلوریان پلتنبرگ، خبرنگار بیلد، اعلام کرده بود که علاوه بر بایرن، نیوکاسل نیز به‌طور جدی این مهاجم سنگالی را زیر نظر دارد تا جایگزینی برای الکساندر ایساک پیدا کند. همچنین اسکای اسپورتس مدعی شده آث میلان و یوونتوس نیز شرایط انتقال او را بررسی می‌کنند.

با این حال، مکس ایبرل مدیر ورزشی بایرن پس از پیروزی دوستانه مقابل تاتنهام گفت:«قطعاً نه، من هرگز با او صحبت نکرده‌ام.» او با ابراز رضایت از ترکیب فعلی تیم افزود:«البته هنوز حدود چهار هفته تا پایان نقل‌وانتقالات باقی مانده و هیچ چیز را نمی‌توان صددرصد رد کرد. باید دید چه پیش می‌آید.»

از سوی دیگر، انزو مارسکا سرمربی چلسی نیز احتمال جدایی جکسون را رد نکرد و گفت:«وقتی پنجره نقل‌وانتقالات باز است، هر اتفاقی ممکن است بیفتد. این موضوع شامل وضعیت نیکو هم می‌شود. در حال حاضر دو مهاجم جدید، ژوائو پدرو و لیام دلاپ را جذب کرده‌ایم و باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد.»

انتهای پیام/